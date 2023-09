Tranentrekkers: hield jij het droog bij deze momenten van ‘Beste Zangers’?

Wij in ieder geval niet!

Afscheid – Glennis Grace (2011)

Het is al een hele tijd geleden, maar in 2011 maakte Glennis Grace indruk met haar uitvoering van Afscheid. De deelnemers op de bank hielden het absoluut niet droog bij dit emotionele nummer. Ook de mensen thuis waren enorm te spreken over Glennis’ optreden.

De tekst gaat verder onder de video.

Jij bent de liefde – Maan (2017)

Dit liefdesliedje, uitgebracht door zowel Kenny B. als Guus Meeuwis, werd gekozen door zangeres Maan. Voor de neus van Kenny B. zong The Voice of Holland-winnares haar versie van het mooie nummer. Gegarandeerd tranen!

De tekst gaat verder onder de video.

Flink zijn – Anita Meyer (2017)

Anita Meyer maakte indruk met haar uitvoering van Flink zijn, een nummer van Brace. Zangeres Maan hield het niet droog in de studio, ook Brace zelf was erg ontroerd door Anita’s optreden. De gevoelige tekst en de intieme performance maakten het tot een optreden om nooit te vergeten.

De tekst gaat verder onder de video.

Wie je was – Emma Heesters (2019)

De destijds 23-jarige Emma Heesters wist vooral singer-songwriter Ruben Annink te raken met haar versie van Wie je was. Hoewel ze zelf met een glimlach zingt, heeft het nummer een diepgaande tekst over liefde en verliezen.

De tekst gaat verder onder de video.

Door de wind – Miss Montreal (2020)

Dit nummer van Stef Bos past ook erg goed bij de stem van Miss Montreal. De zangeres wist zelfs het buitenland te raken met haar versie van dit emotionele lied. De kijkers hadden zeker hun doos tissues nodig, maar ook Sanne Hans – de echte naam van Miss Montreal – pinkte aan het einde een traantje weg.

De tekst gaat verder onder de video.

Sterren Tellen – Stef Bos (2020)

Het gevoelige lied Sterren Tellen van Diggy Dex werd prachtig gezongen door Stef Bos. De artiest wist diepe indruk te maken op rapper Diggy. Logisch ook; hij schreef dit lied na de begrafenis van de beste vriendin van zijn vriendin.

De tekst gaat verder onder de video.

Je suis malade – Karsu en Belle Perez (2021)

De Turkse Karsu viel op tijdens haar deelname aan Beste Zangers. Elk lied dat zij zong, bezorgde kippenvel bij de luisteraars. Maar haar duet met zangeres Belle Perez sprong er echt uit. Al spreek je geen woord Turks of Frans: deze uitvoering is gegarandeerd een tranentrekker.

De tekst gaat verder onder de video.

Grijs – Jaap Reesema (2022)

Jaap Reesema’s versie van Nielsons Grijs kwam na het seizoen terecht in de hitlijsten. Vooral Nielson zelf was erg onder de indruk van het optreden van Jaap. Hij schreef het lied in een periode vol rouw nadat hij zijn neef Nathan had verloren.

De tekst gaat verder onder de video.

I Do – Duncan Laurence (2023)

Dit seizoen zal vast weer genoeg tranentrekkers brengen. Douwe Bob snapte in eerste instantie niet waarom er zoveel gehuild wordt in het muziekprogramma. Na het eerste optreden van de avond, I Do door Duncan Laurence, moest hij er zelf aan geloven.

Bron: Veronica Superguide