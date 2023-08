Streamen of skippen: ‘Moordtieten’ drukt je met de neus op de feiten over borstimplantaten

Trigger warning: dit artikel bevat informatie over eetstoornissen.

Borstimplantaten

Meer dan 200.000 vrouwen in Nederland hebben borstimplantaten, zo blijkt uit cijfers van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Onderzoekers van de universiteit van Utah in Amerika rekenden uit hoeveel vrouwen wereldwijd onder het mes zijn gegaan en borstimplantaten hebben.

Volgens hun calculaties ligt het aantal rond de 35 miljoen. Het hebben van borstimplantaten is allang zo gek niet meer. Menig celeb en influencer is openhartig over hun ingreep - zo ook zangeres, actrice, en YouTuber Dionne Slagter (beter bekend als OnneDi). In de documentaire Moordtieten duiken we in haar verhaal.

De tekst gaat door onder de trailer.

De ‘moordtieten’ van Dionne Slagter

In 2013 ging Dionne onder het mes en nam ze siliconen borstimplantaten. Acht jaar later - in 2021 - gaat ze op onderzoek uit om erachter te komen wat de gevaren zijn van de implantaten. Zijn ze, op den duur, slecht voor haar gezondheid?

Pestverleden en onzekerheden.

Dionne begint de docu met een voice-over waarin ze een boekje open doet over haar verleden. Ze vertelt dat ze het mikpunt was van pesterijen en dat ze leed aan een eetstoornis (anorexia). Hoewel ze herstelde, was ze niet tevreden. Een grote onzekerheid was haar cupmaat.

Dionne had kleine borsten en tot haar 18e werden daar vervelende en nare opmerkingen over gemaakt, waardoor bij haar de drang ontstond om onder het mes te gaan. “Hè, hè, eindelijk; ik heb ze ook”, dacht ze, “Ik heb eindelijk iets om niet te verbergen. Ze mogen er zijn.”

Twijfels

Toch heeft Dionne, jaren later, haar twijfels. Er komt steeds meer informatie naar buiten over de gevaren en risico’s van borstimplantaten en verschillende YouTubers en influencers kondigen aan dat zij ervoor hebben gekozen om hun implantaten te verwijderen vanwege hun gezondheid. Reden genoeg om op onderzoek uit te gaan. “Ik heb goed mijn research gedaan. En dat was zeven jaar geleden, maar ik dacht: ‘dit zit wel goed’. Maar nou ben ik wel heer erg benieuwd wat ík dan in mijn lijf heb zitten”, vertelt ze.

ALCL

In de docu praat Dionne met verschillende mensen; van artsen tot vrouwen die hun borstimplantaten hebben verwijderd. Allemaal zijn ze het erover eens: siliconen implantaten zijn niet goed voor je lijf. De kijker leert over de risico’s die de implantaten met zich meebrengen - en dat is effe schrikken.

Vooral wanneer er wordt verteld dat vrouwen die siliconen borstimplantaten hebben, een verhoogd risico hebben op het krijgen van BIA-ALCL; een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Dionne schiet vol. Alleen al de gedachte dat ze de implantaten moet verwijderen, brengt haar terug naar haar pestverleden. “Ik had eindelijk gewoon iets vrouwelijks. Dit voelt alsof ik mijn vrouwelijkheid zou moeten inleveren.”

Fysieke klachten

Ook andere vrouwen die hun borstimplantaten hebben laten verwijderen, komen aan het woord. Ze vertellen over mooie dingen van de cosmetische ingreep, maar belichten ook de negatieve kant. Enerzijds voelden ze zich zelfverzekerd en vrouwelijk; anderzijds ervaarden ze allerlei fysieke klachten.

Bij de een zijn die wat heftiger dan bij de ander. Denk aan: vermoeidheid, haaruitval, concentratieproblemen, oorsuizen, epileptische aanvallen, migraines, reumatische klachten, en nog veel meer.

Vergif noemen de vrouwen het. Duizenden euro’s hebben ze betaald en ondanks dat ze zich herhaaldelijk uitspraken over hun gezondheid en de klachten die ze ervaarden, werden ze niet serieus genomen. De woede is voelbaar en de vrouwen voelen zich gemanipuleerd. “Ik ben naar huis gestuurd. Ik had dood kunnen gaan en daar ben ik zo pissed over.”

Dr. Henry Dijkman, die al 20 jaar onderzoek doet naar borstimplantaten en de bijbehorende risico’s vertelt Dionne al vrij snel dat de siliconen implantaten foute boel zijn. Hij vertelt dat de implantaten al vanaf dag één lekken - de zogeheten ‘gel bleed’ - en dat wordt alleen maar erger naarmate de tijd vordert. Ook plastisch chirurg dr. Frank Niesen ziet vaak patiënten met allerlei klachten die te maken kunnen hebben met de lekkende implantaten. Volgens hem knapte 65% van de patiënten op nadat de implantaten zijn verwijderd.

Eruit halen

Goed, tijd om een keuze te maken. Na een tijd besluit Dionne om haar siliconen implantaten eruit te halen en te vervangen door implantaten op basis van een zoutwateroplossing. Deze zouden minder snel lekken. Voor volledig afscheid nemen van de implantaten is ze nog niet klaar. Ze gaat eerst aan zichzelf werken en hoopt dat ze op een dag van haar natuurlijke borsten kan houden.

Conclusie

Moordtieten is een mooie docu die de gevaren van borstimplantaten uitlicht, maar ook een boekje open doet over hoe er wordt ingespeeld op de onzekerheden van vrouwen. Hoewel er talloze vrouwen zijn die klachtenvrij door het leven gaan, is het ook belangrijk om bewust te zijn van de gevaren die zo’n ingreep met zich meebrengt. Veel vrouwen voelen zich een stuk zelfverzekerder en gelukkiger na de operatie en dat kan bijdragen aan een positiever zelfbeeld. De documentaire is niet bedoeld om paniek te zaaien, maar wel om bewustzijn te creëren.

Eindoordeel: 🍿 🍿🍿

Bekijk de documentaire hier.