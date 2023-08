Streamen of skippen: ‘Heartstopper’ seizoen 2 behandelt serieuze thema’s op een mooie manier

Let op: deze recensie bevat milde spoilers en informatie over eetstoornissen.

Heartstopper in het kort

Netflix-parel Heartstopper is een kijkcijferkanon. Toen seizoen één uitkwam, werd het een van de best bekeken Netflix-series van dat jaar en raakte fanws niet uitgepraat over het liefdesverhaal van hoofdpersonen Nick (Kit Connor) en Charlie (Joe Locke). Deze coming-of-age serie speelt zich af op een Britse middelbare school en behandelt verschillende thema’s, waaronder: identiteit, pesten, queer zijn, coming-outs, eetstoornissen en nog veel meer.

Nicks coming-out

In seizoen één zagen we hoe Charlie en Nick langzamerhand gevoelens voor elkaar ontwikkelden en in het nieuwe seizoen zien we hoe de relatie vordert. Het stel is officieel bij elkaar, maar Nick vindt het vrij lastig - en spannend - om anderen te vertellen dat hij biseksueel is. Charlie begeleid en steunt hem tijdens dit proces en dat zorgt voor intieme en tedere momenten tussen de twee. Ook Charlie’s vriendengroep is dol op Nick en we zien hoe hij een band opbouwt met de andere tieners.

De twee houden de relatie geheim totdat ze er klaar voor zijn om het nieuws met de wereld te delen. Slowly but surely lukt het Nick om uit de kast te komen en wordt de zin‘I’m bi, actually’ bijna een soort catch phrase omdat men ervan uitgaat dat Nick homoseksueel is nu hij een vriend heeft. Echter wil Nick dat vrienden, familieleden en klasgenoten zijn geaardheid respecteren en benoemt hij dat hij zowel op mannen als op vrouwen valt.

Er bestaan veel stereotypen over biseksuele personen - waaronder mannen. Zo wordt er gedacht dat biseksuele mannen “doen alsof” ze biseksueel zijn en zodoende liegen over hun geaardheid. Men denkt dat de mannen “eigenlijk” homoseksueel zijn, maar dit niet durven te zeggen. In Heartstopper maakt Nick meerdere keren duidelijk dat hij biseksueel is en dat is als kijker - zeker als je net als ik biseksueel bent - enorm fijn om te zien.

Eetstoornissen en familieproblemen

Hoewel Nick de show steelt dit seizoen, worden er ook andere thema’s en verhaallijnen behandeld. We zien dat Charlie kampt met een eetstoornis en dat Darcy (Kizzy Edgell) geen fijne thuissituatie heeft. Nicks moeder toonde vooral liefde en begrip toen haar zoon uit de kast kwam, maar in Darcy’s geval wordt dat een stuk lastiger wanneer haar moeder homofobische opmerkingen naar haar hoofd slingert en continu tegen haar schreeuwt. Hierdoor heeft Darcy besloten om haar relatie met Tara (Corinna Brown) te verbergen.

Het laat zien hoe belangrijk het is dat queer jongeren steun krijgen vanuit huis. Helaas is dat niet altijd het geval en krijgen jongeren anno 2023 nog steeds te maken met onveilige thuissituaties wanneer ouders erachter komen dat hun kind queer is. Gelukkig vindt Darcy steun en liefde bij haar vriendin en hun vriendengroep.

Helende kracht van kunst

Tevens zien we hoe een van de personages erachter komt dat hij aseksueel is en wordt er gefocust op de romantische klik tussen beste vrienden Elle (Yasmin Finney) en Tao (William Gao). Ook zien we hoe Elle zich ontpopt als kunstenares en haar ervaring als trans vrouw gebruikt om prachtige kunstwerken te maken. Ze leert andere trans jongeren kennen en dat levert mooie scènes op.

Herkenning en representatie

Heartstopper seizoen twee gaat verder waar seizoen één stopte; letterlijk en figuurlijk. De serie is niet bang om “zwaardere” onderwerpen aan te snijden en doet dit op een mooie en respectvolle manier. Hoewel de serie over een groep queer jongeren gaat, is het ook een fijne kijktip voor queer volwassenen. Het zorgt voor herkenning en menig persoon zal zich kunnen identificeren met de struggles en ervaringen van de personages. Ook de chemie tussen de castleden is fijn om te zien, waardoor je in het verhaal wordt meegezogen.

Grappig, lief, teder, emotioneel; Heartstopper has it all. Zeker effe streamen, dus.

Eindoordeel: 🍿🍿🍿🍿🍿