Streamen of skippen: aflevering 1 van ‘De Afhaalchinees’ is een leerzame eye-opener die eindigt met een cliffhanger

‘De afhaalchinees’

‘De afhaalchinees’: zo werd tv-maker Kelly-Qian van Binsbergen genoemd door de inwoners van haar woonplek Sluis, een dorp in West-Zeeuws-Vlaanderen. Op 1-jarige leeftijd verhuisde Kelly van China naar Nederland toen ze werd geadopteerd door haar ouders.

Al geruime tijd vermijdt Kelly de conversatie rondom haar adoptie - tot nu dan. Ze keert terug naar Zeeland en duikt in haar adoptieverleden. Hiervoor gaat ze in gesprek met haar vader, die antwoord geeft op alle vragen die ze heeft voorbereid. Kelly’s moeder overleed 12 jaar geleden en wordt regelmatig genoemd en getoond in de documentaire. We zien oude beelden van het gezin, zoals de reis naar China en de aankomst in Nederland.

Tussendoor komen andere adoptiekinderen en adoptieouders aan het woord, want De Afhaalchinees gaat niet alleen over Kelly, maar ook over de duizenden anderen adoptiekinderen in Nederland. Bereid je voor op een prikkelende documentaire!

Myranda, Alice en Jung Sun

De kijker maakt kennis met drie Koreaanse vrouwen: Myranda, Alice en Jung Sun. Zij behoren tot de eerste generatie Koreanen die in Nederland zijn geadopteerd in de jaren ‘70. Alle drie vertellen ze over hun ervaringen en hoe het voor hen was om op te groeien in een Nederlands gezin.

Vooral het verhaal van Myranda komt hard aan als ze vertelt over de relatie met haar adoptiemoeder - met wie ze het contact heeft verbroken. Ook wordt er verteld dat haar broertje agressief gedrag vertoonde en uiteindelijk uit huis is geplaatst.

Racisme

Ook komen er verschillende ervaringsdeskundigen en experts aan het woord. Zoals René Hoksbergen, hoogleraar adoptie, die een geschiedenisles geeft over het adoptieverleden van Nederland. Onvoorbereide ouders en verplichte cursussen; het komt allemaal aan bod.

Er wordt ook gesproken over racisme en dan met name anti-Aziatisch racisme. Verschillende adoptiekinderen die geadopteerd zijn vanuit Azië vertellen aan elkaar welke racistische opmerkingen ze vaak te horen kregen. Van scheldnamen, gemene opmerkingen en beledigende liedjes. Zich hierover uitspreken, vonden ze nog best lastig.

Kelly herkent dit. “Mede door dat racisme ben ik mijn hele leven bezig geweest om zo Nederlands mogelijk te worden en zo min mogelijk Chinees”, vertelt Kelly in de documentaire. “Chinese buitenkant, maar geen Chinese binnenkant; het klopt gewoon niet.”

De seksshop

Aflevering één van deze vierdelige serie eindigt met een cliffhanger, want - spoiler alert - het gezin woonde destijds pal boven een seksshop. Hoe heeft het adoptiebureau dit goedgekeurd, vraagt Kelly zich af. Ook als kijker ben je razend benieuwd naar het antwoord en de 47 minuten van aflevering één vliegen voorbij.

De documentaire is prikkelend en een eye-opener. De ervaringen van Kelly en de verhalen van de andere adoptiekinderen zorgen voor veel afwisseling waardoor je als kijker hunkert naar meer. Kortom: streamen maar.

De eerste aflevering is hier te bekijken en aflevering twee is morgen om 21:10 te bekijken op Omroep Zwart op NPO 3.

Eindoordeel: 🍿🍿🍿🍿