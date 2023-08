Deze week kijk je: 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

Untold: Jake Paul the Problem Child

Wie Jake Paul niet kent als controversiële influencer, kent de bad boy waarschijnlijk als het vriendje van schaatser Jutta Leerdam. In deze documentaire wordt zijn bokscarrière onder de loep genomen. Is hij de redder van de sport? Of is het boksen gewoon een poging om zijn gehavende imago te redden?

Vanaf 1 augustus op Netflix.

The Bear seizoen 2

In het eerste seizoen van dramaserie The Bear moest topkok Carmy (Jeremy Allen White) de verloederde broodjeszaak van zijn overleden broer zien te redden. Na talloze tegenslagen is hem dat eindelijk gelukt, maar in het tweede seizoen moet hij van de eetzaak een groot succes zien te maken.

Vanaf 2 augustus op Disney+.

Only You

Tijdens haar vrijgezellenfeest wordt Elizabeth (Claire Bender) verliefd op een ander en alsof dat nog niet erg genoeg is, staat de knappe Arthur (Egbert-Jan Weeber) op het punt om een wereldreis te maken. Hun relatie kan onmogelijk werken, maar toch doen de twee een poging in dit romantische drama.

Vanaf 3 augustus in de bioscoop.

Heartstopper seizoen 2

Weinig tienerseries zijn zó extreem lief en schattig als het romantische Heartstopper. Charlie (Joe Locke) is smoorverliefd op stoere sporter Nick (Kit Connor) en tot zijn grote verrassing heeft de jongen ook een crush op hem. In het tweede seizoen is te zien hoe hun prille relatie zich langzaam ontwikkelt.

Vanaf 3 augustus op Netflix.

Kijktips week 30 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

Meg 2: The Trench

In actiefilm The Trench neemt Jason Statham het op tegen een gigantische haai uit de prehistorie. In dit vervolg is er een nog grotere haai en hij heeft vriendjes meegenomen. Logica en realisme is ver te zoeken in deze blockbuster, maar dat wordt ruimschoots goedgemaakt met vette actie.

Vanaf 3 augustus in de bioscoop.