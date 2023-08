Ballers

Dwayne Johnson heeft zo veel succesvolle actiefilms gemaakt, dat je bijna zou vergeten dat hij in 2015 een dramaserie maakte voor HBO. Hij speelt in Ballers een voormalig footballspeler die werkt als financieel manager voor zijn oud-collega’s en deze HBO-serie is vanaf deze week te zien op Netflix. Vanaf 15 augustus te zien op Netflix.

De tekst gaat door onder de video.

Depp v. Heard

Denk maar niet dat je zomaar van Johnny Depp en Amber Heard afkomt. Een jaar na de veelbesproken rechtszaak komt Netflix met een uitgebreide documentaireserie over de juridische strijd tussen de Hollywoodsterren. Wat begon als een aanklacht wegens laster werd een wereldwijd mediacircus. Vanaf 16 augustus te zien op Netflix.

De tekst gaat door onder de video.

The Swearing Jar

Patrick J. Adams werd bekend door Suits, maar na het einde van de advocatenserie bleef het stil rondom de acteur. Hij duikt weer op in deze romantische dramafilm, waarin hij de man speelt van een zangeres, die verliefd wordt op haar gitarist. Zij moet een belangrijk besluit maken over haar liefdesleven. Vanaf 17 augustus in de bioscoop.

De tekst gaat door onder de video.

Deze week kijk je 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

True Things

Een verhaal over een toxic bad boy die na een seksueel avontuurtje amper nog iets van zich laat horen, blijkt een uitstekend recept te zijn voor een intense arthousefilm. Kate (Ruth Wilson) is helemaal in de ban van een fuckboy en zijn afwezigheid zorgt ervoor dat zij zich eenzamer voelt dan ooit. Vanaf 17 augustus in de bioscoop.

De tekst gaat door onder de video.

Blue Beetle

De verhalen over stoere superhelden zijn echt op wanneer Blue Beetle zijn eigen film krijgt, maar hoofdrolspeler Xolo Maridueña maakt de zoveelste superheldenfilm alsnog de moeite waard. De Cobra Kai-acteur speelt een student die in contact komt met buitenaardse technologie en verandert in een held. Vanaf 17 augustus in de bioscoop.

De tekst gaat door onder de video.



Ga jij kijken?