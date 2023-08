Deze week kijk je: 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

Love Island seizoen 4

Wie na Temptation Island al het geloof in de liefde is verloren, moet Love Island kijken. In deze realityserie, die alweer toe is aan het vierde seizoen, worden singles in een luxe villa gepropt en vormen ze koppels met elkaar om in de villa te mogen blijven. Dat begint als een spel, maar wordt al snel echte liefde. Vanaf 21 augustus op Videoland.

Ahsoka

Met uitzondering van prinses Leia, gespeeld door de iconische Carrie Fisher, staat Star Wars niet bekend om z’n sterke vrouwen. De serie Ahsoka brengt daar verandering in. Rosario Dawson speelt de stoere jedi-ridder Ahsoka Tano, die een levensgevaarlijke vijand op het spoor is en met hem af moet rekenen. Vanaf 23 augustus op Disney+.

Ragnarok seizoen 3

Noorse goden moeten ook gewoon naar school en worden ook gewoon verliefd. Dat is het idee achter de dramaserie Ragnarok. Scholier Magne (David Alexander Sjøholt) blijkt de dondergod Thor te zijn en in dit derde en laatste seizoen maakt hij zich met zijn bondgenoten gereed om oorlog te voeren tegen de reuzen. Vanaf 24 augustus op Netflix.

Sympathy for the Devil

Films met Nicholas Cage zijn niet voor iedereen, maar als je van de knotsgekke acteur houdt, mag je deze actiefilm natuurlijk niet missen. Het verhaal is simpel: een mysterieuze man, gespeeld door Cage, stapt in bij een taxichauffeur en dwingt hem om te gaan rijden, zonder te zeggen wat de bestemming is. Vanaf 24 augustus in de bioscoop.

Doggy Style

Films met pratende honden zijn meestal voor kinderen, maar dit is er eentje voor volwassenen. In de grove comedy wordt het lieve hondje Reggie (Will Ferrell) gedumpt door zijn baasje. Op aanraden van zwerfhond Bug (Jamie Foxx) gaat hij op een lange reis om wraak te nemen op de man. Vanaf 24 augustus in de bioscoop.

