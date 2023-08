De Roelvinkjes

Dries, Dave en Donny keren deze week terug met het tweede seizoen van hun reallifesoap De Roelvinkjes. De spraakmakende mannen hebben in de tussentijd veel meegemaakt. Dave is vader geworden, Donny heeft een zware periode achter de rug en papa Dries is opeens een ster op TikTok. Vanaf 28 augustus op Videoland.

The Equalizer 3

Met The Equalizer volgde Denzel Washington in de voetsporen van collega Liam Neeson en veranderde de serieuze acteur opeens in een brute actieheld. In dit derde en laatste deel van de filmreeks neemt de gepensioneerde geheim agent Robert McCall (Denzel Washington) het op tegen de maffia. Vanaf 31 augustus in de bioscoop.

Tanja - Dagboek van een guerrillera

Eind jaren negentig sluit de Nederlandse studente Tanja Nijmeijer zich aan bij de Colombiaanse rebellenbeweging FARC en zorgt daarmee voor veel ophef. In deze documentaire vertelt Tanja haar kant van het verhaal en kijkt zij terug op de turbulente periode in haar leven. Vanaf 31 augustus in de bioscoop.

Choose Love

In een romantische comedy moet de hoofdpersoon meestal kiezen uit twee mannen en ze maakt niet altijd de beste keuze. In de interactieve Netflix-film Choose Love mag de kijker daarom alle belangrijke beslissingen nemen. Een vrouw leert drie mannen kennen en jij bepaalt met wie zij eindigt. Vanaf 31 augustus op Netflix.

Deze week kijk je 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

Disenchantment seizoen 5

Matt Groening bedacht The Simpsons en met de komische animatieserie Disenchantment heeft hij weer een pareltje gemaakt. De heldin is prinses Bean (Abbi Jacobson), zij is de troonopvolgster van een magisch land, maar wil het liefst dronken worden en avonturen beleven met haar vrienden. Vanaf 1 september op Netflix.

Greatest Days

Deze vrolijke musical is de nieuwe Mamma Mia! en zit vol met muziek van boyband Take That. Vier hartsvriendinnen zijn elkaar uit het oog verloren, maar wanneer een van hen tickets wint voor het reünieconcert van hun favoriete boyband komen de vrouwen weer bij elkaar. Vanaf 31 augustus in de bioscoop.

