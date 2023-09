Deze week kijk je: 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

Liebes Kind

Een jong meisje en haar gewonde moeder worden in het bos gevonden. Wie is dit kind? En is haar moeder inderdaad een vermiste vrouw die dertien jaar geleden werd ontvoerd? De Duitse thrillerserie Liebes Kind, gebaseerd op het boek van Romy Hausmann, staat garant voor een flinke dosis kippenvel. Vanaf 7 september op Netflix.

Virgin River seizoen 5

In het vijfde seizoen van de populaire dramaserie wil Mel (Alexandra Breckenridge) zich meer richten op haar zwangerschap en gezin, maar het is de vraag of ze dat kan combineren met haar werk in de kliniek. Dit is het eerste deel van het nieuwe seizoen en op 30 november gaat het verhaal verder. Vanaf 7 september op Netflix.

My Big Fat Greek Wedding 3

Om de laatste wens van haar overleden vader in vervulling te laten gaan, brengt Toula (Nia Vardalos) een bezoek aan zijn geboortedorp in Griekenland. Dat doet ze in deze romantische comedy niet alleen, maar met al haar knotsgekke familieleden. Eenmaal in Griekenland leert ze meer over zichzelf. Vanaf 7 september in de bioscoop.

The Changeling

De relatie van Apollo (LaKeith Stanfield) en Emmy (Clark Backo) lijkt wel een sprookje, maar dit sprookje neemt al snel een duistere wending wanneer Emmy spoorloos verdwijnt. Apollo blijft in deze doodenge fantasyserie alleen achter en reist half New York door om zijn geliefde terug te vinden. Vanaf 8 september op Apple TV+.

El cuerpo en llamas

Weer een sexy Spaanse Netflix-serie om op je kijklijst te zetten. El cuerpo en llamas is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en draait om de moord op een politieagent. Er zijn direct twee hoofdverdachten: zijn vriendin – gespeeld door Úrsula Corberó uit La casa de papel – en haar minnaar. Vanaf 8 september op Netflix.

