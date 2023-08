Deze week kijk je: 5 nieuwe films en series die je niet wil missen

Door: Veronica Superguide - Ruben Praster

Only Murders in the Building

De drie amateurdetectives uit comedyserie Only Murders in the Building doen in het derde seizoen weer een poging om al stuntelend een moordzaak op te lossen. Dit keer valt er een dode in het theater. De serie staat bekend om de gastrollen en in seizoen drie is de legendarische Meryl Streep van de partij. Vanaf 8 augustus op Disney+.

Painkiller

Amerika worstelt al jaren met een opioïdencrisis, omdat een farmaceutisch bedrijf besloot de pijnstiller oxycodon te promoten als een onschuldige wonderpil. De waargebeurde dramaserie Painkiller toont hoe de schurken dit hebben gedaan en wat voor afschuwelijke gevolgen dit heeft. Vanaf 10 augustus op Netflix.

Gran Turismo

Het verhaal van sportfilm Gran Turismo klinkt als de natte droom van iedere gamer, maar is toch echt gebeurd. Een tiener die gek is op de racegame Gran Turismo krijgt de kans om zelf autocoureur te worden en blijkt talent te hebben. Dat leidt tot veel jaloezie en een pittige strijd op de racebaan. Vanaf 10 augustus in de bioscoop.

Heart of Stone

Gal Gadot is dé actieheldin van het moment. Dat zij een stoere vrouw is, liet de Israëlische ex-soldaat al zien in Wonder Woman, maar met actiefilm Heart of Stone wordt zij het vrouwelijke antwoord op James Bond en Ethan Hunt. Als geheim agent Rachel Stone redt zij dit keer de wereld. Vanaf 11 augustus op Netflix.

Red, White and Royal Blue

Er zijn weinig romcoms waarin twee bloedmooie mannen verliefd op elkaar worden en daardoor weet de boekverfilming Red, White en Royal Blue alsnog op te vallen. De Britse prins Henry (Nicholas Galitzine) begint een geheime affaire met Alex (Taylor Zakhar Perez), de zoon van de Amerikaanse president. Vanaf 11 augustus op Prime Video.

