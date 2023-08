Einde van derde seizoen B&B Vol Liefde: Wie heeft de liefde gevonden buiten de opnames?

Walter

Maar liefst vijf vrouwen bezochten Walter in Frankrijk maar geen van hen vond de liefde bij de B&B-eigenaar. Hij geeft in de laatste aflevering toe dat uiterlijk toch heel belangrijk voor hem is. Ook is hij naar eigen zeggen opzoek naar een jongere vrouw met als resultaat dat hij geen energie heeft gestoken in de vrouwen die langskwamen. Maar in de reünie, die nu als te zien is op Videoland, is te zien dat hij inmiddels bezet is. Hij heeft de liefde gevonden bij Annemiek. “Ik heb Annemiek ontmoet en we hebben een super energetische uitwisseling”, zo vertelt hij.

Olaf

Ook Olaf heeft buiten B&B Vol Liefde de liefde gevonden. “Ja, eindelijk ken het mag het!” schrijft de verliefde Olaf van een foto van hem en zijn nieuwe lover. Het is nog niet duidelijk hoe het tweetal elkaar kent of wie de gelukkige dame is. Wel deelt het juicekanaal Reality_fbi dat de dame in kwestie Susan heet. Het kersverse stel ziet er in ieder geval hartstikke gelukkig uit. En dat is Olaf gegund.

Ook Claudia zou een nieuwe liefde hebben gevonden via Ingrid. Maar de details blijven geheim.

