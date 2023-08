Colette Beeld Videoland

Colette kan na een zwangerschapsvergiftiging niet voor haar zoontje zorgen: ‘Je bent je vrouw een soort van kwijt’

Eddy Zoë gaat in Five Days Inside langs bij een revalidatiecentrum voor jongvolwassenen. Daar ontmoet hij Colette, die net moeder is geworden. Door een zwangerschapsvergiftiging, die leidde tot hersenletsel, kan ze nu niet voor haar pasgeboren zoontje zorgen.