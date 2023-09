Bernou vertelt in ‘Five Days Inside’ over haar moeder (57) met Alzheimer: ‘We praten wel eens over de uitvaart’

Voordat bij Manon werd ontdekt dat ze dementie heeft, kampte ze al zeven à acht jaar met een burn-out. De familie maakt zich zorgen en uiteindelijk hebben artsen hersenvocht afgenomen en onderzoek gedaan. Zo concludeerden ze dat het geen burn-out maar Alzheimer was, legt Bernou uit in de aflevering. Manon was toen pas 53 jaar oud. In Nederland zijn er tussen de 14.000-17.000 mensen met dementie op jonge leeftijd. Dat zijn mensen die vóór hun 65e gediagnosticeerd worden met dementie.

Alzheimer

De ziekte zorgt voor veel verdriet, maar Bernou vertelt dat ze positief proberen te blijven. “Ik heb ook wel echt geluk met mijn moeder, want ze is zo’n positieve, vrolijke en lieve vrouw. Doordat zij zo opgewekt is, gaan wij daar ook positief mee om.” Maar met tranen in de ogen vertelt ze dat het af en toe ook heel moeilijk is.

Ze laat een fotomuur zien met allemaal foto’s van Manon en haar familie. Geraldine ziet dat de blik in Manons ogen door de jaren heen wel is veranderd. “Daar zie je echt wel aan haar lach. Die is minder sprekend de laatste tijd.”

Mensen in de instelling komen gemiddeld na drie jaar te overlijden, vertelt Bernou. Ze praat wel eens met haar moeder over de toekomst en de uitvaart. “Toevallig vorige week. Er was hier een ander bewoner overleden en dat komt dan zo dichtbij (...) Dan ben ik zo dankbaar dat mama zo positief is en dat die dingen gewoon nog kunnen.”

Geraldine is zichtbaar geraakt door het gesprek.

Bron: RTL