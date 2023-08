‘B&B Vol Liefde’ aftertalk #6: ‘Hij is een grote bedreiging voor Paul’

Vijf dagen per week kun je genieten van B&B Vol Liefde op tv. En wij raken nog lang niet uitgepraat over de avonturen van de B&B-eigenaren. In de aftertalk praten we je helemaal bij.

Entertainmentjournalist Matthijs Albers en Libelle’s Lotte nemen de afgelopen week nog eens met je door. Ook deze week is er weer genoeg te bespreken. Olof viel op een cruciaal moment in slaap en Paul krijgt concurrentie.

