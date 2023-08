B&B Vol Liefde Beeld Redactie

‘B&B Vol Liefde’ aftertalk #5: ‘Bram wordt helemaal niks, Marian wordt niks en Martijn wordt niks’

Vijf dagen per week kun je genieten van B&B Vol Liefde op je tv. En wij raken nog lang niet uitgepraat over de avonturen van de B&B-eigenaren. In de aftertalk praten we je helemaal bij.