‘B&B Vol Liefde’ aftertalk #4: ‘Is dit de blonde vrouw waarmee Joy in bed ligt?’

Vijf dagen per week kun je genieten van B&B Vol Liefde op je tv. En wij raken nog lang niet uitgepraat over de avonturen van de B&B-eigenaren. In de aftertalk praten we je helemaal bij.

Entertainmentjournalist Matthijs Albers en Libelle’s Lotte nemen de afgelopen week nog eens met je door. Ook deze week is er weer genoeg te bespreken. Debbie neemt afscheid van Cees, Leendert heeft foute vrienden over de vloer en er is weer veel sprake van mannelijke en vrouwelijke energie. Bekijk de video hierboven voor de volledige aftertalk.

B&B vol liefde aftertalk Beeld Redactie