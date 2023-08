'B&B Vol Liefde': memorabele video’s van afgelopen seizoen om lekker na te genieten

Er zijn natuurlijk nog meer iconische momenten, maar we hebben er een paar gekozen.

‘Ik zal mijn zonnebril er even bij afzetten’

Vanavond als de reünie afgelopen is, zeggen we: “Ik kom hier aan en ik ben meteen helemaal niet blij.” Een van de meest besproken uitspraken van het programma komt van Petri. Zij was niet tevreden met de snoeikunsten van potentiële date Hans. Inmiddels heeft de B&B-eigenaresse laten weten dat haar boom ‘nog steeds herstellende’ is. Hans snapt zelf niet zoveel van de commotie; volgens hem is er niks mis met Petri’s boom en weet hij best wat snoeien is.

De tekst gaat verder onder de video.

Live Love Olof

Misschien wel de meest geliefde deelnemer van het seizoen: Olof. Deze deelnemer was geruime tijd op bezoek bij Marian in Portugal. Hij deed elke dag klusjes, sliep zelfs in de machinekamer (terwijl Marian een prachtige villa heeft met alles erop en eraan) en vond het allemaal prima. Iedereen wil toch een Olof in z’n leven? Het is een echte lieverd, ook al verstaan we hem niet altijd. Maar daar is helemaal niks mis mee!

De tekst gaat verder onder de video.

Twee voor de prijs van een

We zouden een heel artikel kunnen wijden aan de spraakmakende B&B-eigenaar Walter, maar we hebben een paar fragmenten gekozen. Niet alleen Walter was spraakmakend, ook de dames die afreisden naar zijn spirituele B&B vielen op bij tv-kijkend Nederland. Zo kwamen als eerste de twee vriendinnen Anne en Claudia die er een dolle boel van maakten bij Walter. Er werd in ieder geval heel wat afgedanst en gezongen. “Wij gaan naar Waltur, wij gaan naar Waltur en komen nooit meer terug.”

De tekst gaat verder onder de video.

‘Ik zit even met mijn verkoudheid’

Een opvallende uitspraak van Walter nadat Ingrid hem een heel normale vraag stelt. Nadat Anne en Clau vertrokken zijn, wordt het een stuk stiller op de B&B in Frankrijk. Er lijkt minder aandacht voor de dames te zijn en Ingrid vraagt zich af of Walter haar überhaupt wel aantrekkelijk vindt. Een simpele ja of nee will do, maar niet als het aan de eigenzinnige B&B-eigenaar ligt. Walter antwoordt liever morgen even, want hij is op dat moment verkouden…

De tekst gaat verder onder de video.

Flikker op met je reünie

Het moge duidelijk zijn: Ingrid en Walter zijn absoluut geen match. De ergernissen stapelen zich op en uiteindelijk vertrekt Ingrid omdat ze het helemaal gehad heeft op het tantra-oord. Als Walter benoemt dat hij haar nog een cadeautje zal geven op de reünie horen we Ingrid zeggen dat ze daar absoluut geen behoefte aan heeft. Flikker op met je reünie, denkt de deelneemster. Wij zijn benieuwd of Ingrid en Walter het hebben bijgelegd tijdens de samenkomst.

De tekst gaat verder onder de video.

Zonnebril kwijt in de snollenbak

Dan gaan we naar Spanje waar de vrolijke Debbie een bed & breakfast runt. We zagen hoe zij en Paul dikke maatjes werden. Uiteindelijk vraagt Paul of Debbie ‘zijn meisje’ wil zijn (smelt). Vanavond horen we eindelijk of de twee lovebirds het gered hebben. Paul was er al bij vanaf het begin en verschillende mannen passeerden de revue. Wanneer Debbie op stap is met deelnemer Han is ze haar zonnebril kwijt…

De tekst gaat verder onder de video.

Say cheeeese

Het is wat: je reist duizenden kilometers naar een potentiële lover, krijgt een kamer ‘die nog ongezelliger is dan een gevangenis’ en moet elke ochtend uren wachten op een beetje aandacht. We hebben het natuurlijk over deelnemer Martijn die zijn zaak Say Cheese heeft in Thailand. Bij Say Cheese is het op en top Hollandse gezelligheid, maar dan wat zweteriger. Regelmatig wordt er Feyenoord gekeken en je krijgt er allemaal Nederlandse lekkernijen. De frikandellen spesjal en de berenhap satésos mogen natuurlijk niet ontbreken.