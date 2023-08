Heel goed nieuws voor fans van hitserie ‘And Just Like That’

And Just Like That seizoen 3

Het nieuws volgt enkele dagen voor het slot van het tweede seizoen, dat op 24 augustus te zien is. De hoofdrollen zijn ook in het derde seizoen van de spin-off van Sex and the City voor Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kristin Davis.

Andere rollen zijn er voor onder anderen Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker en Karen Pittma. Ook John Corbett keert opnieuw terug als het personage Aidan.

Her name is fabulous Dít zegt Kim Cattrall over haar terugkeer in ‘And Just Like That’

Grote hit

“We vinden het geweldig om meer tijd door te brengen in het Sex and the City-universum en nieuwe verhalen te vertellen over de levens van deze herkenbare en ambitieuze personages, gespeeld door deze geweldige acteurs. And just like that... hier komt seizoen drie”, zegt uitvoerend producent Michael Patrick King in het persbericht over de verlenging.

Met het nieuws over het derde seizoen deelt Max ook dat And Just Like That sinds de première van de tweede reeks op 22 juni van dit jaar “de meest bekeken terugkerende Max Original tot nu toe” is.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Max (@streamonmax) op 23 Aug 2023 om 0:27 PDT

Bron: ANP