I shit you not: zó poep je zonder gêne bij je lover thuis op het toilet

Hierna zit je zonder gêne op de plee.

Kakken maar

Om een of andere reden blijft het bespreken van onze spijsvertering een soort taboe. Toch doen we het allemaal: poepen. (De een iets vaker dan de ander). Goed, we gaan een stapje verder. What about poepen in de wc van je partner? Of poepen terwijl je date bij jou op bezoek is?

Sommigen hebben hier geen moeite mee, maar bij anderen breekt het angstzweet uit. Met constipatie tot gevolg. Yes, really. Hoe dan ook, ooit moet je eraan geloven. Maar wat kan je doen om je wc-bezoekjes iets aangenamer te maken? Het internet barst van de handige tips.

Poeptips

Timing, timing, timing

Timing is key . Psychotherapeut Katherine benoemt in een interview met Greatist dat het belangrijk is om een moment voor jezelf te kiezen om naar de wc te gaan zonder dat je je opgejaagd voelt. Wonen jullie samen of blijf je een nacht slapen? Dan kan je wellicht íets eerder opstaan om rustig naar de wc te gaan.

Luchtje erbij

Na een number two wil je het liefst de geur verbloemen. Dat kan op verschillende manieren, zoals met de luchtverfrisster. Geen luchtverfrisser aanwezig? Dan kan je altijd gebruik maken van deodorant of parfum.

Lucifer

Bij gebrek aan luchtverfrisser, deodorant èn parfum, komt een doosje lucifers goed van pas. Door een lucifer aan te steken, neutraliseer je de stinklucht. (Een wierookstokje werkt ook).

Met de kraan aan

Bang dat je te veel geluid maakt tijdens het kakken? Sommigen kiezen ervoor om de kraan aan te doen tijdens het poepen. Anderen doen gauw de douche aan en leggen een stuk zeep neer om ervoor te zorgen dat er een plezierige geur wordt verspreid tijdens het toiletbezoek. Beetje jammer: deze tip is niet heel goed voor de portemonnee en ook niet voor het milieu...

Wc-papier in de aanslag

Over geluid gesproken: wie opziet tegen het welbekende “plons”-geluidje, kan dit voorkomen door wat wc-papier in de pot te leggen alvorens de broek omlaag gaat. Pas op: té veel wc-papier kan er voor zorgen dat de wc verstopt raakt en dan heb je al helemaal de poppen aan het dansen.

Uiteindelijk is poepen niks om je voor te schamen; we doen het al-le-maal. Ga het gesprek aan met je partner als je merkt dat de (poep)angst ervoor zorgt dat je écht verstopt raakt. Soms helpt het om dit soort (ietwat) ongemakkelijke topics te bespreken. After all: communication is key!

Bron: Greatist, Lovepanky