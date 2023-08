Vraag van de week: ‘Kun je als vrouw geen soa’s krijgen als je seks hebt met een andere vrouw?’

‘Kun je als vrouw geen soa’s krijgen als je seks hebt met een andere vrouw? Of klopt daar niets van?’ - Elianne

Hoi hoi Elianne,

Het idee dat vrouwen geen seksueel overdraagbare aandoeningen kunnen krijgen bij seks met andere vrouwen is een grote FABEL! Zo even in hoofletters om het extra duidelijk te maken. Hoewel het waar is dat sommige soa’s minder vaak worden overgedragen tussen vrouwen dan tussen mannen en vrouwen, betekent dit niet dat het risico volledig afwezig is.

Soa’s kunnen worden overgedragen door het delen van lichaamsvloeistoffen, zoals vaginale afscheiding, bloed en speeksel. Als een vrouw een soa heeft en seks heeft met een andere vrouw, kunnen deze ziekteverwekkers worden doorgegeven, vooral als er wondjes of slijmvliesirritaties aanwezig zijn.

Bepaalde soa’s, zoals genitale herpes, humaan papillomavirus (HPV) en syfilis, kunnen gemakkelijker worden verspreid via huid-op-huidcontact, wat ook kan optreden bij seksuele activiteiten tussen vrouwen.

Om jezelf te beschermen tegen soa’s, is veilige seks belangrijk, ongeacht het geslacht van je partner. Het gebruik van vaginacondooms, beflapjes (ook al zijn we ervan bewust dan niet veel personen deze gebruiken) of peniscondooms die worden opengeknipt en zo ook een soort beflapje vormen kan het risico op het overdragen van soa’s verminderen.

Wat ook van belang is, is om regelmatig getest te worden op soa’s, vooral als je van partner wisselt of als je onbeschermde seks hebt gehad. Zo kun je er vroeg bij zijn en de soa behandelen. Hierdoor zul je er het minste last van hebben en voorkom je ook de soa weer door te geven aan een ander. Ook is het een prettig idee om, wanneer je negatief test, je weet dat je op dat moment soa-vrij bent en als je een paar maanden later een soa oploopt, je niet terug hoeft te graven tussen al je voorgaande sekspartners zoals in de serie Love Sick (die overigens wel een aanrader is).

Kortom, hoewel het risico op sommige soa’s misschien lager lijkt te zijn bij seks tussen vrouwen, is het nog steeds mogelijk om soa’s op te lopen. Neem je gezondheid serieus en heb veilige seks. Zoals we al eerder hebben aangegeven is veilige seks de meest geile seks! Seks zou je namelijk niet ziek moeten maken.

Ow en help ons vooral mee om deze fabel te ontkrachten!

Liefs,

Anne en Leila

De Seksuologen met Twee

Anne en Leila zijn allebei twee Msc. seksuologen. Ze schreven samen het boek Taboek, waarin ze praten over alles rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Volg ze op Instagram @seksuologenmettwee.