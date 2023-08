Just keep swiping! Met déze 4 tips van een expert krijg je meer matches op datingapps

Inner Circle's datingexpert Crystal Cansdale vertelt hoe je meer matches in de wacht kunt slepen.

1. Pictures please

Een datingprofiel is niet compleet zonder een paar goede foto's. Meervoud dus, één enkele foto gaat je niet veel opleveren. Hoe meer foto's, hoe meer matches. Probeer zo veel mogelijk foto's van jezelf te posten. Het liefst geen selfies, maar leuke, spontane foto's die vrienden van je gemaakt hebben op vakantie, tijdens een feestje etcetera.

Wees voorzichtig met groepsfoto's, want je wil niet dat mensen moeten raden wie van de 5 mensen jij nou eigenlijk bent. Zet dus eerste een paar persoonlijke foto's op een rij en eindig met een groepsfoto.

2. Invullen maar

Een datingprofiel met alleen maar foto's is niet genoeg. Vertel dingen over jezelf! Wie ben je? Wat vind je leuk om te doen? Wat vind je belangrijk? En ook: waar ben je naar op zoek? Als je meer dan 80% van je profiel invult, heb je dubbel zoveel matches. Vul dus ook leuke vragen en prompts in die je op datingapps kunt vinden, om je profiel persoonlijker te maken.

3. Let's go emoji

Je verwacht het misschien niet, maar emoji's gebruiken in je profiel is een pluspunt. Zeker als ze een betekenis hebben en echt iets over jou zeggen. Ja echt, 5 emoji's of meer in je ‘about me’ leveren je meer matches op. Denk aan een regenboog-emoji als je queer bent of een emoji van je favo snack.

4. Met alleen ‘hoi’ ga je geen harten veroveren op datingapps

Bij datingapp Inner Circle kun je met mensen appen, óók als je nog geen match bent. Maar hoe zorg je ervoor dat je een match krijgt met de perfecte openingszin?

Begin je een gesprek met ‘hoi’, dan valt je gesprek eigenlijk al dood voordat ie begonnen is. 9 op de 10 personen vindt dat een openingszin een match kan maken of breken, de openingszin is cruciaal voor de eerste indruk. Begin dus niet met alleen een basic ‘hey’, ‘hoi’ of ‘hi’, maar stel gelijk een vraag. Of maak een leuke opmerking over iemands profiel.

Als je een knaller van een openingszin hebt bedacht, vergeet dan niet om de naam van degene die je een appje stuurt te benoemen. Dit verhoogt namelijk ook je winkans.

Bron: Inner Circle