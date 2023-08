Met deze viral TikTok-theorie raakt je relatie nooit in een sleur

TikTok two date theory

We wenden ons vaak tot TikTok voor verschillende tips, tricks en hacks. Ook voor hulp in de liefde kun je er terecht. Want er gaat weer eens een filmpje viral. Deze keer een video waarin TikTokker en trouwfotograaf Rosie (@rosie.piper) vertelt hoe ze haar relatie goed houdt.

Ze is al 10 jaar samen met haar man en besloot om elke maand twee data te prikken waarop ze samen op date gaan. No matter what. “En ja, we zien elkaar vaker dan twee keer per maand”, grapt ze in het filmpje. Rosie legt uit dat één date binnenshuis plaatsvindt en dat de andere date ergens anders plaatsvindt. In de desbetreffende TikTok was Rosie’s man verantwoordelijk voor het plannen van de eerste date en was zij verantwoordelijk voor de tweede date.

Quality time

Rosie legt uit dat quality time enorm belangrijk is voor haar, wat het plannen van deze dates een stuk leuker maakt. Het gaat bij deze specifieke dates namelijk om de tijd en energie die je in je relatie steekt. Op deze manier kan je ontsnappen aan de dagelijkse hectiek en je volledig focussen op je partner. En dat is alleen maar gunstig.

Het filmpje heeft al meer dan 450.000 likes verzameld en de comments zijn enthousiast. Verschillende TikTok-gebruikers geven aan dat het implementeren van deze date-tactiek hun relatie goed deed.

“Twee maanden geleden besloten wij dit te doen en het is echt een game changer”, reageert een TikTokker genaamd @charlieandkoby. “Je voelt je gewaardeerd wanneer iemand een date voor je plant en ik vind het net zo fijn om een date te plannen, wetende dat hij het ook enorm leuk vindt.”

Ga jij het uitproberen?

