Met deze TikTok-tactiek word jij een echte flirtexpert

Triangle method van TikTok

Beeld je in: je hebt een succesvolle date achter de rug en jij en je date staan tegenover elkaar terwijl jullie afscheid nemen. Hét perfecte moment voor een eerste zoen. Maar wie maakt de eerste move? Jij? Of laat je het liever over aan je date? Zo'n moment kan best awkward zijn als jullie niet op één lijn zitten.

Natuurlijk kan je het altijd gewoon zeggen als je iemand wil zoenen — maar wie dat toch te spannend vindt, kan de triangle method uitproberen. Op TikTok gaat deze methode viral en menig TikTokker zweert bij deze flirttechniek.

Hoe moet dat?

Bij de triangle method draait het om lichaamstaal en veel oogcontact. Je maakt met je ogen een omgekeerde driehoek terwijl je je date aankijkt. Vandaar de naam triangle method. Hoe doe je dat? Eerst kijk je naar een van hun ogen, daarna kijk je naar hun mond en ten slotte kijk je naar het andere oog.

Lichaamstaalexpert Patti Wood vertelt aan Bustle waarom deze techniek zo goed werkt. Volgens haar geven we allerlei non-verbale signalen af wanneer we wel of niet geïnteresseerd zijn in iemand — vooral tijdens een date. Als iemand je leuk vindt, leunt diegene vaker naar je toe of komt hij of zij dicht tegen je aan zitten.

Blozen is ook een goed teken dat iemand je wel ziet zitten. De triangle method is een van deze non-verbale signalen. Het is subtiel maar effectief! Door naar iemands mond te kijken, geef je aan dat je in de mood bent om gezoend te worden.

Kijkt iemand dus constant naar je lippen? Grote kans dat ze heel graag willen zoenen.

Benieuwd hoe de techniek in zijn werk gaat? Check de TikToks hieronder!

Bron: Bustle