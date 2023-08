All eyes on me: met déze simpele TikTok-hack vind iedereen je onweerstaanbaar

The Red Nail Theory

The Red Nail Theory is een term die is bedacht door TikTokker Robyn Delmonte aka @GirlBossTown. Eigenlijk zegt de naam het al: het gaat hier om de kleur van je nagels. Als je rode nagellak draagt, heb je meer kans om aandacht te krijgen van singles.

Tekst gaat verder onder TikTok.

Moeder als inspiratie

In het filmpje zegt Robyn dat elke keer dat ze rode nagels droeg, een man positief commentaar gaf op de kleur en vervolgens met haar flirtte. Volgens haar is dit de reden: “In de jaren ‘90, toen we opgroeiden, hadden vrouwen veel rode nagels, vooral onze moeders”, zegt ze. “Ik denk vreemd genoeg dat jongens zich aangetrokken voelen tot rode nagels, omdat het hen herinnert aan hun moeders toen ze opgroeiden en voor hen zorgden”, deelde Robyn.

Viral op TikTok

Velen vinden de theorie zo gek nog niet. Als gevolg van deze viral video heeft de hashtag #rednailtheory meer dan 164 miljoen views op TikTok verzameld, waarbij de meerderheid van de gebruikers beweert dat de theorie waar is.

Neem bijvoorbeeld TikTok-gebruiker @melissevmartineau. In een TikTok-video zegt ze: “Ik ben nog nooit op zo veel dates gevraagd of zo vaak gecomplimenteerd als in de afgelopen twee of drie weken met deze nagels.”

Tekst gaat verder onder TikTok.

Geen kaartje gescoord voor het concert van Beyoncé? Dankzij TikTok zit je toch first row

En zij was niet de enige die in de theorie gelooft en er een TikTok over plaatste: bekijk hieronder een paar andere filmpjes over The Red Nail Theory.

Wat denken jullie? Feit of fabel? En heb jij de theorie al geprobeerd? Let us know!

Bron: Today