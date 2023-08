Tantra Beeld Getty Images

Geïnspireerd door ‘B&B Vol Liefde’? Zó begin je met tantra (zonder Walter)

Mede dankzij B&B Vol Liefde is tantra enorm in populariteit gestegen de afgelopen tijd. Denk je nou nog steeds: huh - wat is tantra? Nou, 't is een 5000 jaar oude Indiase levensfilosofie waarbij liefde, spiritualiteit (spieruwaliteit!) en seksualiteit samengaan. En nee, tantra is niet alleen iets voor types als Walter, Anne en Claudia.