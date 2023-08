De Swingers, hoofdstuk 4: ‘Roy ziet eruit alsof hij een beest is in bed’

‘Doet ze dat altijd? Binnenkomen via de achterdeur, bedoel ik. Of is dat normaal hier in Vinex-land?’ Helens beste vriendin Laura reikt over de eettafel heen om de saladeschaal te pakken. Ze schept nog een keer op. Laura is voor het eerst op bezoek in het nieuwe huis van Helen en Roy. Iets eerder was Bo via de achterdeur binnengekomen met de vraag of Helen knoflook had. Ze schoof vervolgens spontaan aan om tien minuten te blijven kletsen.

‘Zo erg is dat toch niet? Het heeft wel iets gezelligs.’

Laura trekt een grimas. ‘Misschien, maar er is iets aan die vrouw wat me niet lekker zit. Ga je veel met haar om?’

Helen rolt met haar ogen en lacht. ‘Heb je haar weer hoor, met d’r zesde zintuig. Bo is echt wel aardig. Ze is misschien wat extravert, maar ze heeft een klein hartje. Voor zover ik haar ken natuurlijk, we wonen hier nog geen twee maanden. Maar ik zie haar inderdaad best vaak.’

Laura prikt wat salade aan haar vork. ‘Ik weet het niet, Helen. Ik zou een beetje oppassen met haar, dat is alles. Gewoon een gevoelsdingetje.’

‘God, wat is dit zalig,’ verzucht Helen tegen Bo. Het is een warme zondagmiddag en ze liggen naast elkaar op de twee houten strandbedden die Helen heeft gekocht voor haar tuin. ‘Als het voorlopig zo blijft, hoor je mij niet klagen over het feit dat we door die verhuizing blut zijn en de zomervakantie moeten skippen. Je bent trouwens een beetje aan het verbranden. Zal ik je rug insmeren?’

‘Graag,’ zegt Bo terwijl ze overeind komt.

‘Dit is de eerste keer in weken dat iemand me aanraakt,’ zegt ze terwijl Helen de lauw geworden zonnebrandcrème uitsmeert over Bo’s rug. Ze bedoelt het overduidelijk als grapje, maar er zal ongetwijfeld een waarheid in zitten.

‘Je zei op je verjaardag al dat Job meer een grote broer voor je is. Betekent dat dat er in de slaapkamer niet zoveel gebeurt?’ Ergens vindt Helen het ongemakkelijk om te vragen naar iets wat zo privé is, maar Bo hint er zelf op.

‘Het is niet zo dat er niets gebeurt, maar het is geen vuurwerk, zeg maar. Hij vindt dat ook, het is niet dat ik de enige van ons tweeën ben die ermee zit, maar op de een of andere manier kunnen we dat vuur gewoon niet terugvinden. Tien jaar geleden was het er wel.’

Ze zwijgen even.

‘En jij dan? Roy ziet eruit alsof hij een beest is in bed. Geen idee waarom ik dat zeg, maar ik kan me dat zo voorstellen.’ Bo schatert het uit.

‘Ik heb niets te klagen,’ lacht Helen. Ze aarzelt even voor ze verder praat, niet helemaal zeker of ze dit wil delen, helemaal met iemand die ze uiteindelijk nog maar kort kent. ‘Maar de laatste tijd is het ook niet echt wat het geweest is. Verhuizen staat niet voor niets in de lijst van meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. En eh… we proberen zwanger te worden. Dat gedoe met ovulatietests en agendaseks maakt het er niet spannender op tussen de laken.’

‘Snap ik,’ antwoordt Bo. ‘Maar dat komt vast wel weer terug.’

Volgende keer: Bo doet Helen een uitermate pikant voorstel. Als ze het serieus meent, in ieder geval.