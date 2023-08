Seksvraag: ‘Op vakantie deden we het twee keer per dag, maar thuis is ons seksleven ingekakt’

‘Op vakantie deden we het wel twee keer per dag, maar thuis is ons seksleven ingekakt. Hoe krijgen we het weer zoals toen?’ - Liset

Hoi hoi Liset,

We hopen dat je een fijne vakantie hebt gehad! Je bent zeker niet de enige die op vakantie meer van bil gaat dan thuis. Het is eigenlijk ook best begrijpelijk dat je op vakantie meer ruimte hebt om verlangen en opwinding te voelen. Een nieuwe omgeving, verminderde stress en een ontspannen sfeer dragen eraan bij dat je een verhoogde intimiteit met je (seks)partner ervaart.

Ook niet te vergeten is dat je beide meer tijd hebt voor seks en het opbouwen van de spanning. Thuis zitten jullie op de bank en na het bingen van een Netflixserie gaan jullie moe naar bed toe. Er is dan vaak geen energie meer voor een vrijpartij. Op vakantie hebben jullie beiden wél de tijd en ruimte om dit te doen. Als je dan na een heerlijke vakantie weer thuis bent, komt al snel weer de dagelijkse routine terug. Dit kan invloed hebben op de frequentie en passie in de slaapkamer (of daarbuiten).

Ook hier is communicatie weer heel belangrijk. Geef aan wat je mist en wat je zo fijn vond aan jullie seks tijdens de vakantie. Ga samen op zoek naar dingen die jullie kunnen aanpassen in jullie dagelijkse leven om meer tijd en ruimte te maken voor seksualiteit. Binge bijvoorbeeld geen series meer en ga zo nu en dan eerder naar bed samen.

Planning speelt hier ook een rol. Werk, huishouden, studie en andere verplichtingen kunnen je energie en tijd verminderen. Probeer samen momenten te creëren waarop jullie kunnen ontspannen zonder afleidingen. Seks plannen klinkt niet sexy, maar kan wel helpend zijn. Wij geven vaak aan dat je dan niet echt seks plant, maar eerder een moment creëert waardoor er ruimte is voor intimiteit.

Ben je er ook van bewust dat het heel normaal is dat de zin in seks en de seks zelf op en af gaat binnen een relatie. Het ene moment kunnen jullie niet van elkaar afblijven en een andere periode blijft het bij intiem knuffelen. Dit is helemaal niet erg.

Blijf er over praten met elkaar en plan momenten in samen!

Liefs,

Anne en Leila

De Seksuologen met Twee

Anne en Leila zijn allebei twee Msc. seksuologen. Ze schreven samen het boek Taboek, waarin ze praten over alles rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Volg ze op Instagram @seksuologenmettwee.