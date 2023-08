Vraag van de week: ‘Ik heb nooit zin in seks en zou prima zonder kunnen. Ben ik dan aseksueel?’

‘Seks doet me helemaal niets en het is niet dat ik een slechte ervaring heb of zo. Ik heb nooit zin en zou prima zonder kunnen. Is dat wel normaal, ben ik dan aseksueel?’ - Emma

Hoi hoi Emma,

Soms lijkt het wel of iedereen altijd zin in seks heeft en dat het fantastisch is. Als je dit zelf niet ervaart kan dit veel vragen oproepen. We kunnen ons voorstellen dat je aan aseksueel zijn denkt. Op de vraag of je aseksueel bent kunnen we niet met een ja of nee antwoorden. Dit omdat er vele vormen van aseksualiteit zijn. In de volksmond wordt deze term al snel gebruikt wanneer je geen zin in seks ervaart, maar eigenlijk is het veel complexer.

Het is belangrijk om je af te vragen of je eerder wel zin hebt gehad in seks. Wat voor momenten waren dat? Ook kan het verschil maken of je een partner hebt of niet. En als je zonder seks door het leven zal gaan, is dit dan oké voor je en hoe staat je eventuele partner daarin? Allemaal vragen en onderwerpen die kunnen meespelen.

Ook is het zo dat er veel misvattingen zijn over aseksualiteit. Je kunt namelijk prima wel romantische gevoelens hebben voor een ander en aan masturbatie doen. Alleen het nooit zin hebben hoeft dus niet direct te zeggen dat je aseksueel bent.

Vraag van de week ‘Kun je als vrouw ook soa's krijgen als je seks hebt met een andere vrouw?’

Het is zeker normaal om geen seksuele gevoelens te hebben. Er kunnen veel invloeden zijn die ervoor zorgen dat je geen zin hebt in seks. Niet enkel het wel of niet hebben van slechte ervaringen. Zo kan het zijn dat er al even geen geschikte kandidaat voor seks heeft voortgedaan, je veel stress ervaart of bijvoorbeeld je wel masturbeert, maar dit enkel doet om beter in slaap te vallen.

Aseksualiteit en aromantisch (het ervaren van geen of weinig romantische aantrekking naar andere personen) zijn, is erg complex en er is dus niet een soort stappenplan hoe je kunt bepalen wat voor jou passend is. Aseksualiteit is geen diagnose en wordt gezien als een van de geaardheden. Mocht het je rust geven om te benoemen dat je aseksueel bent en hiermee willen aangeven dat de zin in seks er voor jou niet is, dan mag je dit zeker doen.

Interessant om eens te bekijken: www.aseksualiteit.nl.

Liefs,

Anne en Leila

De Seksuologen met Twee

Anne en Leila zijn allebei twee Msc. seksuologen. Ze schreven samen het boek Taboek, waarin ze praten over alles rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Volg ze op Instagram @seksuologenmettwee.