Ik geef mijn seksleven een 8: ‘Een tijdlang was mijn seks niet veel soeps’

“Ik was anderhalf jaar single geweest en zodoende had ik automatisch minder seks. En áls ik dan in de kroeg of op een feest een date of one-night-stand had gescoord, was de seks vooral veel gepruts. De ene keer had ik te veel drank op, de andere keer was het niet leuk. Gewoon, omdat de seks onwennig was en ik niet van de ander wist wat ze nou lekker vond.”

Speeddaten

“Vroeger vond ik single zin het mooiste wat er was. Genieten van m’n vrijheid, af en toe een of soms meer vriendinnetjes om mee te vrijen… Maar naarmate ik ouder werd, merkte ik dat ik behoefte kreeg aan vastigheid. Dat gevoel groeide toen ik zo lang single bleef. Ik verlangde steeds meer naar iemand met wie ik alles kon doen en delen.

Na ruim een jaar was ik het alleen zijn zat. Toen heb ik iets gedaan waarvan ik dacht dat ik het nooit zou doen. Ik ben gaan speeddaten. Als je lang single bent, klik je voor de gein wel eens op datingsites en daar viel mijn oog op zo’n speeddate-avond. In een impulsieve bui heb ik mezelf toen ingeschreven.

Met mijn hart in m’n keel ging ik naar de eerste avond. Die was in Rotterdam, in hotel New York. Daar mocht ik drie minuten met een vrijgezelle dame kletsen waarna ik op een formulier moest invullen of ik wel of niet met haar wilde afspreken. En hup, door was het, naar de volgende. Ik geloof dat ik die avond met wel twintig meiden heb gesproken. Na afloop kreeg ik een overzichtje waarop stond wie ik leuk vond en wie mij leuk vond.

Ik had vier matches waarvan Annet er een was. Alle vier waren ze leuk, maar Annet stak er toch bovenuit. Met haar was het elke keer weer supergezellig. We hadden veel raakvlakken, ik kon met haar lachen, maar ook goede gesprekken hebben.”

Ons seksleven

“Ook wat seks betreft had ik het met Annet meteen erg fijn. We zijn nu twee maanden een stel en sinds die tijd is mijn seksleven van een klein zesje naar een dikke acht gestegen. Natuurlijk was het in het begin ook met haar onwennig. Ik kende haar lijf niet, wist niet wat ze lekker vond en het was aftasten hoe ver ik bij haar kon gaan.

Maar seks met Annet is erg spannend. Ze heeft een heerlijk sekslijf en is gelukkig overal voor in. Gewoon, standjes, oraal.... Alleen anaal, daar wil ze niet aan. Maar dat vind ik geen probleem. Verder ontdekken we steeds nieuwe dingen bij elkaar. Annet vindt het bijvoorbeeld erg opwindend als ik haar aankijk als ik klaarkom. In het begin vond ik dat wel een beetje gênant, want volgens mij zie ik er dan ontzettend raar uit met zo’n verwrongen gelaatsuitdrukking. Maar ik moet toegeven dat ik het nu ook wel een geile gedachte vind.

Ja, ik ben ontzettend happy met Annet. Niet alleen qua seks, maar met alles. Met haar zou ik wel oud kunnen worden, denk ik. Maar ja, je weet nooit hoe het loopt. Wat dat betreft kan ik niet in de toekomst kijken.”

Ik geef mijn seksleven een 8.