Ride it: mensen met deze auto hebben het beste seksleven (en deze het slechtste)

Spoiler alert: het seksleven van mensen met een Seat of Skoda kan wel een oppepper gebruiken.

Je auto zegt veel over je seksleven

De erotische gemeenschap Joyclub deed in 2018 onderzoek onder 5000 leden om erachter te komen welke autobestuurders het beste seksleven hebben. Het zijn de mensen met een.... Porsche! Bestuurders die in dure Porsches rijden schijnen op het gebied van seks helemaal niks te klagen te hebben. Twee derde van deze bestuurders is op het gebied van seks gelukkig of zelfs zeer gelukkig. En niet geheel verrassend: ze hebben ook het vaakst van alle autobestuurders seks ín de auto.

Ook eigenaren van een Mercedes of Volvo hebben goede seks, zij staan respectievelijk op plek twee en drie. Al hebben de mensen met een Mercedes wel veel meer seks van de mensen met een Volvo.

Masturberen

Er kwamen nog een aantal opvallende resultaten uit het onderzoek. Het blijkt dat de Tesla-rijders niet veel seks hebben met hun partner, maar ze masturberen wel erg veel. De echte masturbatie-lovers? Dat blijken de eigenaren van een Mini Cooper te zijn: bijna 75% van deze mensen masturbeert meerdere keren per week. Leuke feitjes om te vertellen tijdens een borrel, toch?

Slecht seksleven

Autobestuurders met een Seat of Skoda hebben het slechtste seksleven van allemaal. Minder dan 50% van deze mensen zei dat hun seksleven goed was. Zelfs 20 (!) procent van die bestuurders gaf aan dat ze ‘seksueel depressief’ waren. Oei.

Bij Radio 538 raken ze niet uitgepraat over het bijzondere seksonderzoek. Ze besluiten contact op te nemen met die ‘arme’ Skoda-bestuurders. Want is hun seksleven in inderdaad zo slecht? Check de video hieronder - lachen gegarandeerd.

Bron: AD