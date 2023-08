Experts onthullen: dit is waarom we meer daten in de zomer

Seksdrive boost

Wist je dat je seksdrive een flinke boost krijgt tijdens de zomermaanden? Dankzij die fijne zonnestralen krijgen we meer zin in seks volgens psychoterapeut Ashwini Nadkarni. In een gesprek met Glamour zegt ze: “Zonlicht en serotonine zijn vaak met elkaar verbonden. Het is een belangrijk stofje dat er voor zorgt dat we seksueel genot ervaren.”

Ook seksuloog Jessica O’Reilly licht kort toe waar onze hunkering naar éxtra lichamelijk contact tijdens de zomer vandaan komt. Volgens haar heeft het te maken het feit dat we meer socializen in de zomer. Denk aan middagen en zwoele zomeravonden op het terras, een dagje strand, even relaxen in het park en alle leuke festivals die we ’s zomers bezoeken.

Kortom: er zijn allerlei momenten waarop we contact hebben met anderen en dat zorgt ervoor dat we in de flirtmodus komen. Daarnaast zijn er meer seksuele prikkels volgens psycholoog, seksuoloog en relatietherapeut Jolien Spoelstra. Tegen RTL Nieuws zegt ze het volgende: “Mensen hebben minder aan, kleden zich bloter, ze laten meer van zichzelf zien.”



Lekkerder in je vel

Al dat zonlicht is hartstikke goed voor onze mood; we voelen ons vrolijker en energieker vertelt Spoelstra. “Het is warm en licht, we zijn meer buiten en ondernemen meer.”

Ons brein maakt tevens meer endorfine aan dankzij het zonlicht. Dit gelukshormoon wordt aangemaakt wanneer we sporten, maar ook tijdens een fijne vrijpartij. De combinatie van serotonine en endorfine zorgt ervoor dat er een heerlijke cocktail van hormonen door ons lichaam giert waardoor we maar al te graag flirten en sjansen met jan en alleman. We zitten gewoonweg lekkerder in ons vel!

Vruchtbaarheid

Ook bijzonder: mannen zijn een stuk vruchtbaarder tijdens de zomermaanden. Althans, volgens een Italiaans onderzoek. Meer dan 5000 mannen deden mee aan een onderzoek van de University Hospital of Parma en uit de resultaten bleek dat sperma hartstikke actief is in de maanden juli en augustus. Het zaad is zelfs twee keer zo actief als in de maand januari.

Tijdens de zomer gaat het kriebelen down under en willen die spermacellen maar al te graag een eicel bevruchten. De zwemmers zetten er kennelijk een tandje bij in de zomermaanden.

