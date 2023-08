Ik geef mijn seksleven een 6: ‘Hij wilde me dagenlang niet aanraken’

“Het laatste half jaar ben ik steeds ontevredener over mijn seksleven. Ik wil wel twee keer per dag, maar voor Berend hoeft het niet meer zo.”

Een keer per week

“We doen het een of twee keer per week. Toen we nog geen kinderen hadden, deden we het vaker en experimenteerden we meer. Tegenwoordig steekt Berend al zijn energie in zijn werk, er blijft weinig over voor mij. ‘s Avonds ploft hij op de bank en gaat zappen. Ik werk ook, drie dagen, maar ik heb nog net zo veel zin in seks.

De meeste kans maak ik ‘s morgens. Soms sla ik snel toe als de wekker gaat. Dat kan best, want seks duurt bij ons nooit lang. Laatst wilde Berend zich ervan afmaken met een beetje strelen. Van pure frustratie riep ik toen: ‘En nou wil ik neuken!’ Maar zulke grove taal, daar knapte hij helemaal op af. Hij wilde me dagenlang niet aanraken.”

Geen passie

“Vroeger hapte hij altijd wel toe, maar als ik hem nu wil verleiden, zucht hij vaak en zegt: “Laat me met rust’. Toch twijfel ik niet aan mezelf. Ik zit best goed in mijn vel en ik weet dat Berend van me houdt. We zijn al zo lang samen en hebben veel meegemaakt. Alleen de passie is weg. Ik wil weer begeerd worden!

Omdat het toch kriebelt, zit ik regelmatig te cyberseksen. Één keer heb ik in mijn blootje voor de webcam gezeten, terwijl een man zich aan de andere kant voor de camera zat af te trekken. Dat was wel amusant en spannend, want blijkbaar kon ik die man wel opwinden Maar het was niet bevredigend.

Ik voelde me toch belachelijk en bleef uiteindelijk zitten met mijn opgekropte geilheid. In een boze bui heb ik aan Berend verteld dat ik vaak met mannen chat. Hij werd niet jaloers of kwaad. Wel zei hij dat ik mijn e-mailadres niet zomaar aan iedereen moest geven. Berend is ICT’er en zat dus meer in over de veiligheid van zijn computer dan over het seksgedrag van zijn vrouw!”

Lingerie

“Ik heb echt geprobeerd hem weer enthousiast te krijgen. Toen Berend onlangs een vast contract kreeg, nam ik hem mee uit eten en naar de bioscoop. Ik had mooie lingerie gekocht en droeg een kort rokje met sexy kousen. Tijdens de film zat ik maar te wachten tot hij me zou aanraken, maar niks hoor.

Ik moest zijn hand zowat tussen mijn benen duwen! Die avond hadden we wel seks, maar het viel me toch tegen Als ik op mijn werk een lekkere klusser zie rondlopen, fantaseer ik dat die me verleidt. Ik zou daar wel op ingaan, één keertje, voor de spanning. Maar dat zal wel niet gebeuren, want ik ga altijd als eerste naar huis om de oppas af te lossen.”