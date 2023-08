Ik geef mijn seksleven een 10: ‘Een paar maanden geleden zijn we begonnen met speeltjes’

“Seks is een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het is niet het allerbelangrijkste, maar ik weet dat het je relatie goed houdt.”

Tevreden

“Veel mensen om ons heen gaan uit elkaar, omdat ze op elkaar zijn uitgekeken. Ik kan me dat niet voorstellen. Mijn man en ik zijn, zelfs na al die jaren, nog zo gek op elkaar. Een goed seksleven heeft vooral te maken met tevreden zijn.

Het gaat er niet om dat je iedere dag seks hebt of altijd tegelijk klaarkomt. Het gaat erom dat je gelukkig bent en dat je van elkaar geniet. Wij genieten op allerlei manieren van elkaar. Een avond bij de open haard is net zo heerlijk als een heftige vrijpartij.”

Seksspeeltjes

“Een paar maanden geleden zijn we begonnen met seksspeeltjes. Ik heb een dildo en mijn man een penisring. Die speeltjes verrijken ons seksleven. We gebruiken ze nooit alleen, het is puur iets spannends voor ons samen. Wat ik ook prikkelend vind, is elkaar insmeren met massageolie.

Het opwindende gevoel van seks, daar hou ik van. lk geniet mijn leven lang al van seks. Dat was ook zo nadat er kinderen kwamen en ook nu we allebei wat ouder worden, ledere keer kan ik weer in vuur en vlam staan. Sommige vriendinnen kunnen zich daar niets bij voorstellen.

Ik kan mezelf volledig geven. Ik denk dat mijn vriendinnen dat niet durven, dat ze te preuts zijn. Met elkaar praten is ook heel belangrijk. We vertellen elkaar precies wat we lekker vinden. En we zijn altijd lief voor elkaar geweest, hebben respect voor elkaar en vertrouwen elkaar volledig. Ik ben blij dat ik, voordat ik mijn man heb leren kennen, met andere vriendjes heb kunnen experimenteren. Daardoor leer je wat je lekker vindt en wat niet.”

Vlinders

“Inmiddels kan ik me niet meer indenken om met een andere man te vrijen. Ik kom altijd klaar als we seks hebben. We wisselen verschillende standjes af en we doen het ongeveer één keer per week, maar er zijn ook weken dat we het bijna iedere dag doen. Als ik mijn man van een afstandje zie staan, krijg ik nog altijd vlinders in mijn buik. Dat is best bijzonder als je iemand al zo lang kent, maar ik heb dat gewoon met hem. Het heeft, denk ik, met ware liefde te maken.”