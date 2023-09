Ik geef mijn seksleven een 9: ‘Hij mag het met de hele wereld doen, als ik er maar bij ben’

Dubbelleven

“Ik leid sinds een jaar of vijf een dubbelleven. Na mijn scheiding was ik heel nieuwsgierig naar parenclubs. Via social media kwam ik in contact met mensen die daar wel eens kwamen. Inmiddels ben ik er nu zo’n dertig keer geweest en als ik daar vijf keer seks heb gehad, is het veel. Het gaat me meer om de hele entourage.

Via die parenclub kwam ik in contact met stellen die thuisdates doen. Daar kon ik me eigenlijk weinig bij voorstellen. Stel er komt een man in je huis die je helemaal niet ziet zitten, krijg hem dan maar weer eens de deur uit. Ik ben een keer uitgenodigd bij een stel dat voor mij een leuke vent zou regelen en toen ben ik toch gegaan. Ik kwam in een heel andere wereld terecht.”

Ik geef mijn seksleven een 6 ‘Hij wilde me dagenlang niet aanraken’

Eerlijke lui

“De mensen die dit doen, zijn heel eerlijk. Als je iemand niet ziet zitten, zeg je dat gewoon. Dat wordt gewaardeerd en zelfs van je verwacht. We beginnen de avond meestal met een kop koffie en we praten veel. Als iedereen elkaar ziet zitten, wordt de kamer verbouwd.

De matrassen worden uit de kast gehaald en met z’n allen maken we het gezellig. Vervolgens nemen we nog wat te drinken en masseren we elkaar. Op een gegeven moment dwaalt een hand af en zo ga je steeds verder. We doen van alles met elkaar, tot de daadwerkelijke daad, die doen we met onze eigen partner.

Thuisdates gaan vaak de hele nacht door, soms zelfs ook nog de volgende dag. Het zijn echt slopende weekends. Mijn huidige vriend heb ik via een thuisdate leren kennen. Hij kwam binnen en ik vond hem meteen leuk. Er waren nog twee stellen die avond, maar wij trokken heel erg naar elkaar toe.

Tegen een uur of vijf in de ochtend zei ik tegen hem: Is het je wel opgevallen dat hier nog twee vrouwen liggen? We zijn verliefd geworden. Thuisdaten doen we nog steeds, zo’n twee keer in de maand. Laten we zeggen dat we dezelfde hobby hebben. Een ander stel gaat samen sporten. Ik ben nooit jaloers als hij met een andere vrouw bezig is. Hij mag het met de hele wereld doen, als ik er maar bij ben.

Ik word pas jaloers als er iets gebeurt wat ik niet zie. Ik ben blij met mijn geheime leven, maar ik vind het wel vervelend om geheimen te hebben. Ik heb door het thuis-daten een grote kennissenkring gekregen, maar voor die tijd had ik ook veel vrienden en zij weten niets van mijn andere leven. Dat voelt wel eens dubbel.”