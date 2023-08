Ik geef mijn seksleven een 8: ‘Ik heb een keer per week seks met mijn minnaar’

“Mijn ex en ik hadden geen echte seks meer, omdat hij door medicijnen impotent is geraakt. We deden het wel oraal en met speeltjes, maar op een gegeven moment had ik het daarmee gehad.”

Andere man

“We hebben een aantal maanden over dit probleem gepraat en gediscussieerd. Daar kwam uit dat ik een andere man zou zoeken om het mee te doen. Het was mijn voorstel. Uiteindelijk heeft hij toegestemd, maar hij wilde wel weten wanneer ik seks had en ook met wie.

Ik had geen idee hoe ik die andere man zou moeten vinden. Op een gegeven moment was ik aan het appen en op de een of andere manier klikte het met een man. Ik kwam erachter dat hij getrouwd is, twee kinderen heeft en geen seks meer heeft met zijn vrouw.

Na een maand hebben we bij mij thuis afgesproken. De intentie was seks, maar uiteindelijk hebben we de hele middag gekletst. Op de één of andere manier durfden we niet. Alleen bij het afscheid hebben we gezoend.”

Ik geef mijn seksleven een 7,5 ‘We proberen verschillende standjes uit’

Minnaar

“Achteraf ben ik blij dat het zo is gelopen. Het past niet bij me om meteen seks te hebben met iemand die ik nauwelijks ken. De tweede afspraak was het wel meteen raak. We zijn uren met elkaar bezig geweest, alsof we allebei de schade wilden inhalen.

We hebben elkaar gezoend, gestreeld en gebeten alsof ons leven ervan af hing. Mijn man vroeg ‘s avonds alleen: ‘Ben je klaargekomen?’ Ik heb ja gezegd, en daarna hebben we er nauwelijks meer over gepraat. Sinds die tweede keer had ik één keer per week seks met mijn minnaar.

De seks is heel fijn en duurt meestal minstens een paar uur omdat we er enorm van genieten. Ik hou ervan om hem te verwennen. Klaarkomen is niet het belangrijkste. Ik wil hem overal bijten en kussen. Ik hou ervan om hard genomen te worden en dat kan hij heel goed.

We hebben gesekst in de natuur, in de auto en in het toilet van een restaurant. Het is altijd heel spannend. Mijn ex zei, als hij me zag dagdromen, dat ik verliefd op mijn minnaar was. Ik ontkende dat, maar het was waar. Na een half jaar zijn mijn man en ik uit elkaar gegaan. Het komt nooit meer goed tussen ons, want ik ben tot over mijn oren verliefd op mijn minnaar. En ik weet dat het wederzijds is.”