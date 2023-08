Ik geef mijn seksleven een 7,5: ‘We proberen verschillende standjes uit’

“Ik had het helemaal gepland. Zaterdagavond zou ik Daan vragen met mij een kindje te maken, in Parijs. Tijdens het eten in het restaurant, een paar uur voor het grote moment, kreeg ik geen hap door mijn keel. Ik stond te trillen van de zenuwen.”

Intenser

“Daan dacht dat ik ziek werd en dat ik het eten niet lekker vond. Ik had babyslofjes gekocht en ingepakt. Eenmaal terug in het hotel heb ik die aan hem gegeven. Ik dacht: ik doe het maar meteen, dan zijn die zenuwen ook over. Terwijl hij het uitpakte, heb ik het hem gevraagd en hij wilde heel graag samen met mij een kindje.

Daarna hebben we mijn laatste pil doorgespoeld en zijn we heel lang onze hotelkamer niet uitgekomen. Sinds die tijd is ons seksleven enorm opgebloeid. De seks duurt niet altijd lang, de ene keer maken we er veel werk van, de andere keer is het een vluggertje tussendoor, maar het is veel intenser geworden.”

Drie keer per week

“We zoenen meer en houden elkaar steviger vast, alsof we ons met z’n tweeën al voorbereiden op een derde persoontje. Ik geniet met volle teugen. Ik ben altijd vrij terughoudend geweest en nu merk ik dat ik vaker wil en zelf het initiatief neem.

We proberen verschillende standjes uit en we doen meer met de mond of met de hand. Ons gemiddelde is drie keer per week. We voelen allebei geen druk. Als één van ons geen zin heeft, zegt diegene dat eerlijk. We hebben besloten dat we een kindje willen, maar het hoeft niet à la minute.

Onze kinderwens is nog zo pril, we maken geregeld grapjes over mijn eisprong. Ik houd het bij en als het een gunstige dag is, zegt Daan: ‘Kom op, we moeten weer.’

Hij is nu al bezig het huis ‘kindklaar te maken en we zijn aan het kijken naar babyspulletjes. Hoewel hij niet echt een prater is, voelde ik instinctief dat hij graag kinderen wilde. Ik was degene die het afhield. Mijn omslagpunt kwam tijdens de kraamvisite van mijn schoonzus. Ze had een meisje gekregen. Ik zag haar en ik dacht: dat wil ik ook met mijn vriend, met niemand anders.”

Vaker vrijen

“Sindsdien ben ik er in mijn hoofd constant mee bezig. Ik merkte dat ik daardoor vaker wilde vrijen. Intussen had Doan nog geen flauw idee dat ik ineens kinderen wilde. Na de kraamvisite hebben we het in de auto even over een kindje gehad.

Daan wuifde het nog weg, zo van: ‘Maak eerst je school af en dan zien we wel weer. Maar ik wist op slag dat ik een kind wil. Ik wilde niet wachten totdat ik mijn opleiding had afgerond, ik wilde nu stoppen met de pil. En we zien wel wanneer we zwanger raken.”