Seksvraag: ‘Hij heeft een kleine, waarvoor hij zich schaamt en we hebben geen goede seks’

‘Hij heeft een heel kleintje, maar dan ook echt heel klein. Dat hij zich ervoor schaamt, is al rot genoeg, maar we kunnen ook geen goede seks hebben. Wat kunnen we doen?’ - Irene

Hoi hoi Irene,

Het is begrijpelijk dat dit een gevoelig onderwerp is en ook dat dit invloed kan hebben op jullie seksuele relatie. Erg vervelend natuurlijk! Het is, zoals bij bijna elk seksueel probleem, belangrijk om open en eerlijk met elkaar te praten. Zorg ervoor dat jullie beiden begrip hebben voor elkaars gevoelens en onzekerheden.

Daarnaast zijn er enkele praktische stappen die jullie kunnen overwegen. De lengte van de penis wordt vaak gezien als een indicatie voor goede seks. Maar dat is niet zo, want ongeveer enkel de eerste 5 centimeter van de vagina (dus de vagina-opening) is gevoelig. Hier hoeft de penis dus niet heel groot voor te zijn.

Wat belangrijk is, is om te gaan experimenteren met verschillende seksstandjes die ook als prettig ervaren worden met een kleine penis. Dit zijn standjes waarbij de penis zich helemaal in de vagina begeeft. Ook staan bij deze standjes de bekken- en vaginaspieren strakker waardoor jullie beide meer kunnen voelen.

Probeer bijvoorbeeld eens op het aanrecht te gaan zitten. Spreid je benen en omklem daarna je partner wanneer hij in je zit. Hierdoor kan er diep gepenetreerd worden en kunnen jullie beide het tempo bepalen. Een ander standje wat goed kan werken in missionaris met een twist, je tilt je benen dan zo ver mogelijk richting je oren op.

Ook kunnen jullie proberen seksualiteit te ervaren zonder de focus op penetratie. Zie het als uitdaging om op andere manieren seks te kunnen hebben, dan zal de lengte van de penis ook minder belangrijk worden.

Als je merkt beide meer te voelen tijdens de seks, kan dit al helpen jullie seksleven te verbeteren en kan het ook zo zijn dat je partner misschien wat minder schaamte ervaart over de grootte van zijn geslachtsdeel. Indien je er samen echt niet uitkomt en het een negatief effect op jullie seksuele relatie blijft hebben, dan kan professionele hulp van een seksuoloog helpend zijn.

Daag elkaar uit en vind nieuwe manieren om seksualiteit te beleven!

Liefs,

Anne en Leila

De Seksuologen met Twee

Anne en Leila zijn allebei twee Msc. seksuologen. Ze schreven samen het boek Taboek, waarin ze praten over alles rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Volg ze op Instagram @seksuologenmettwee.