Vraag van de week: ‘Hij wil ons filmen in bed, maar ik twijfel’

Hij wil ons filmen tijdens de seks en ik vertrouw hem en vind dat ook heel sexy. Maar er is ook een stemmetje dat zegt: nooit doen. Wat is wijsheid? - Wendy

Hoi hoi Wendy,

Het is heel erg begrijpelijk dat je met gemengde gevoelens zit over deze situatie. Het is belangrijk om je gevoelens en het stemmetje serieus te nemen en goed na te denken voordat je een beslissing neemt.

Allereerst is vertrouwen in een relatie essentieel. Als je je partner volledig vertrouwt en je je comfortabel voelt met het idee van gefilmd worden tijdens seks, kan dat een positieve en intieme ervaring zijn. Het kan inderdaad erg sexy zijn en ook een nieuw aspect toevoegen in jullie seksleven.

Aan de andere kant zijn er ook enkele overwegingen die je in gedachten moet houden. Zo is het belangrijk dat, wanneer je besluit om jezelf te laten filmen, je er zeker van bent dat de beelden veilig worden bewaard en niet zonder jouw toestemming worden verspreid. Spreek hiervoor samen duidelijke grenzen af.

Ten tweede, denk na over hoe je je zou voelen als de relatie eindigt. Dit is niet zo heel gezellig om over na te denken, maar wel erg belangrijk. Zou je comfortabel zijn met het idee dat de beelden bestaan?

Wat natuurlijk een hele goede oplossing is, en ook een manier om misschien te starten met dit avontuur, is om ervoor te kiezen de beelden na het filmen en eventueel terugkijken, samen te verwijderen. Zo hoef je niet bang te zijn dat het misgaat en heb je toch de opwinding van het filmen.

Bij vele fantasieën is het extreem belangrijk de uitvoering in stapjes op te bouwen en bij elke stap te reflecteren over wat jullie ervan vonden. Zo kun je eerst een statief met camera of telefoon in de slaapkamer neerzetten, maar de camera nog niet laten draaien, de volgende keer wel de camera aanzetten, maar dan in een donkere setting enzovoort.

Uiteindelijk gaat het over jullie en jullie filmavontuur. Praat uitgebreid met je partner over dit onderwerp tijdens een niet seksueel moment, deel je gevoelens en zorgen, en luister naar zijn kant van het verhaal. Overweeg wat voor jou goed voelt en welke grenzen je wilt stellen om ervoor te zorgen dat je jezelf comfortabel en veilig voelt in deze situatie.

En als jullie ervoor gaan, vergeet dan niet om vooral plezier te maken!

Liefs,

Anne en Leila

De Seksuologen met Twee

Anne en Leila zijn allebei twee Msc. seksuologen. Ze schreven samen het boek Taboek, waarin ze praten over alles rondom seksualiteit, intimiteit en relaties. Volg ze op Instagram @seksuologenmettwee.