A little fun under the sun: de do's en don'ts van festival seks

Do: veilig vrijen

Condooms zijn net zo essentieel als je rubberen laarzen en zonnebrandcrème. Er is namelijk niets rock-’n-roll aan een geslachtsziekte of een ongeplande zwangerschap. Ons motto: een man die geen ‘tent’ kan opzetten, is jouw mojo niet waard.

Don’t: je laten betrappen

Hoewel de kans om betrapt te worden je vrijpartij vaak spannend maakt, kan je blozende wangen op een festival beter vermijden. Je moet tenslotte nog een heel weekend met je vrienden doorbrengen en je hebt bovendien te veel betaald om van de wei gegooid te worden.

Om nog maar te zwijgen over de gevaren van het digitale tijdperk... Is de nood echt te hoog? Wacht dan op de eerste noten van een populaire band, om je tijdens dat optreden even terug te trekken naar je tent of een verlaten plek. En nee, dat is dus niet het onhygiënische mobiele toilet.

Run, don’t walk In deze winkel scoor je de goedkoopste condooms

Do: je BFF inlichten

Of je nu de tent induikt met een scharrel of wat stoom gaat afblazen met je lief, breng altijd je bestie op de hoogte. Zo weet zij niet alleen waar je bent en met wie je op avontuur trekt, maar ook dat jullie eventuele gedeelde tent tijdelijk verboden terrein is. Zo zijn jullie allebei safe en komt de houdbaarheidsdatum van jullie vriendschap niet in gedrang.

Don’t: laat je niet kisten door de alcoholroes

Een onenightstand aan de haak slaan op een festival brengt altijd risico’s met zich mee. Eentje daarvan is ontwaken uit je bierroes en beseffen dat die hunk van gisterenavond eigenlijk gewoon een ongewassen proleet is. Leg jezelf (en je vriendinnen) daarom een set van regels op: je pikt niemand op nadat de zon is ondergegaan, wanneer je al je vriendinnen bent kwijtgeraakt, wanneer het vat leeg is of als je niet meer in je eentje bij je tent kunt komen.

Do: have fun, het is immers een festival!

Er is niets mis met een beetje fun under the sun. Zolang je het veilig doet, is er geen reden om niet ten volle te genieten van alles wat een festival te bieden heeft. Van uitgelaten sfeer en goeie openlucht tot heel veel geflirt en razend knappe festivalgangers.