De Swingers, hoofdstuk 6: ‘Zou je het oké vinden als ik met Job zou zijn?’

‘Vind jij Bo eigenlijk aantrekkelijk?’ vraagt Helen tijdens het ontbijt aan Roy. Die lijkt even van zijn stuk gebracht.

‘Ben je daar nu nog steeds mee bezig?’

Helen zwijgt, maar het antwoord is ‘ja’. Er zijn een paar dagen voorbij sinds de avond dat Bo grapte dat ze maar een keer ‘een gezellig burenavondje’ moesten hebben met z’n vieren, maar Helen krijgt het maar niet uit haar hoofd. Ze heeft haar hele leven in de pas gelopen en op seksueel vlak nooit buiten de lijntjes gekleurd.

Ze is verdomme toch te jong om nu al als een stoffige kaars uitgedoofd te zijn? Daarnaast windt het idee van seks met een andere man haar op. Ze komt in principe niets te kort bij Roy, maar ze is al zo lang met hem samen… En de agendaseks om zwanger te worden maakt het er allemaal niet opwindender op.

Toch is het niet de gedachte aan seks met een andere mán die maakt dat ze erover na blijft denken. Het is het idee van een nacht met Bo dat haar niet loslaat.

‘Het antwoord is: ‘ja, ik vind haar best aantrekkelijk. Niet zo aantrekkelijk als ik jou vind, maar dat spreekt voor zich, toch?’

‘Lekker politiek correct’, lacht Helen.

‘Zou jij het willen?’ vraagt Roy na een korte stilte.

Helen haalt haar schouders op. ‘Misschien. Niet elk weekend, maar gewoon één keer. Jij? Zou je het oké vinden als ik met Job zou zijn?’

‘Nou, voor mij hoeft die kruisbestuiving ook niet elk weekend. Maar één of twee keer vind ik denk ik wel acceptabel. Nu ik zo over nadenk, vind ik het zelfs een heel goed idee. Voel maar.’ Roy’s ogen twinkelen. Hij pakt Helens hand en legt hem op zijn kruis. ‘Zou jij het niet vervelend vinden als ik met Bo…?’

De Swingers, hoofdstuk 5 ‘Misschien moet je gewoon een goede beurt’

‘Als ik mag meedoen…’ Helen knipoogt.

Nu moet ze alleen nog een manier vinden om erachter te komen of Bo een grap maakte of niet. Als dat zo zou zijn, zou dat op z’n minst awkward zijn. Helemaal omdat ze buren zijn en elkaar vaak zien.

‘Zeker meende ik het’, zegt Bo die avond van onder haar lange wimpers. Ze zitten in Helens tuin. ‘I’m game. En Job ook. We moeten gewoon wat goede afspraken maken, maar dat komt wel goed.’

Helen krijg het ineens warm, ze weet niet of dat van het ronduit zwoele septemberweer komt, of van het vooruitzicht van wat er staat te gebeuren. De luchtigheid waarmee Bo erover praat, zorgt er gelukkig voor dat dit gesprek allesbehalve ongemakkelijk is.

‘Zaterdag dus’, vervolgt Bo. ‘Ik heb er zin in.’

Helen knikt. ‘Ik ook, geloof ik.’

Bo gooit haar hoofd in haar nek en lacht. ‘Ik zorg wel voor je, no worries.’

Helen neemt een slokje van haar wijn. ‘Leuk jurkje heb je aan trouwens. Ik heb precies dezelfde.’

‘Eh… dit ís jouw jurk. Die heb je aan me geleend, weet je nog? Je had een paar wijntjes op, dus misschien was je er niet helemaal meer bij.’

Helen is even van haar stuk gebracht. Als ze met Bo is, drinkt ze meestal meer dan normaal, maar nooit zo veel dat ze dingen vergeet. En na een jeugd met twee zussen die steevast ongevraagd kleding leenden en kledingstukken regelmatig met brandgaten of permanente vlekken teruggaven, zou ze nóóit een van haar lievelingsjurkjes uitlenen.

Volgende keer: de swingavond smaakt naar meer