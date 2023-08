De Swingers, hoofdstuk 5: ‘Misschien moet je gewoon een goede beurt’

‘Klaar. Wil je mijn rug ook even doen? Hij voelt warm en ik wil niet verbranden. Het is natuurlijk sowieso not done om nog te zonnebaden, maar heel soms kan ik het niet laten. ’ Schuldbewust geeft Helen de tube zonnebrandcrème aan Bo.

‘Ik heb precies hetzelfde. Erg hè?’ zegt Bo terwijl ze behoedzaam witte stippen van crème maakt op Helens rug. ‘Oef, jij zit vast, zeg.’ Bo knijpt voorzichtig in Helens schouders. Wat een knopen. Is dat allemaal van je verhuizing?’

‘En van mijn werk. Er zijn best wat mensen op vakantie momenteel, ik moet veel opvangen.’

‘Of misschien moet je gewoon een goede beurt,’ lacht Bo. ‘Van geplande ovulatieseks word je volgens mij ook niet echt ontspannen.’

Helen lacht, maar zegt niets. Bo raakt met haar woorden een pijnlijk punt.

‘Even serieus,’ vervolgt Bo als Helen zich heeft omgedraaid en weer is gaan liggen. ‘Denk jij nooit na over hoe je je seksleven zou kunnen oppimpen?’

‘Néé,’ zegt Helen een tikje verontwaardigd. ‘Er is niks mis met ons seksleven. Deze dip is ook maar tijdelijk, en heel verklaarbaar.’

De Swingers, hoofdstuk 4 ‘Roy ziet eruit alsof hij een beest is in bed’

‘Tuurlijk, maar toch. Er is toch niets mis mee om het vuur wil te willen aanwakkeren? Ikzelf zou niets liever willen.’

‘Waarom doe je het dan niet?’

‘Het vuur aanwakkeren, bedoel je? Het duurde even voordat ik Job zover had dat hij er überhaupt over wilde nadenken. Hij is nogal conventioneel en van de vanilleseks en vindt het al snel te wild.’

‘Maar hij denkt er nu wel over na? En waarover dan specifiek?’

‘Swingen. Niet in zo’n schmutzige parenclub met vreemden, maar gewoon thuis met een ander stel. Misschien met een half pilletje.’

Helen knikt begrijpend. Zij moet er niet aan denken, maar ieder z’n ding. Er speelt zich in ieder geval genoeg af achter de deuren van deze keurige vinexwoningen, denkt ze.

‘Is het niets voor jullie?’ vraagt Bo. Haar ogen glinsteren.

‘Swingen? Nee, ik geloof het niet.’

‘Ook niet om te proberen? Misschien moeten we er gewoon een keer een gezellig burenavondje van maken.’ Bo lacht zo hard, dat Helen geen idee heeft of ze het nou meent of niet.

‘Niets persoonlijks, want jullie zijn natuurlijk allebei superaantrekkelijk en alles, maar ik denk dat we even overslaan.’

Bo haalt haar schouders op. ‘Jammer,’ zegt ze. ‘Ik vond het eigenlijk een geweldig idee.’

‘Ik denk dat ze gewoon een grapje maakte,’ zegt Roy ’s avonds. Helen ligt zo dicht naast hem aan als de warmte toelaat; ze raken elkaar net niet aan.

Helen knijpt haar ogen tot spleetjes. ‘Ik vraag het me af,’ peinst ze. Haar gedachten vliegen alle kanten op. Ze heeft zichzelf nooit beschouwd als iemand die ooit aan partnerruil zou doen, maar nu ze er zo specifiek op is gewezen, intrigeert haar wel.

Maar zou het dan echt een ruil zijn? Of zouden zij en Bo…? Helen heeft jaren geleden één keer met een vrouw gezoend, maar verder nooit verlangens in die richting gehad. Onwillekeurig denkt ze terug aan Bo’s zachte handen op de blote huid van haar rug.

‘Joehoe, waar was je naartoe vertrokken?’ zegt Roy terwijl hij Helen dicht naar zich toe trekt en haar op haar rug legt. ‘Ik zei: ‘Bovendien hóeft ons vuur niet te worden aangewakkerd.’

Volgende keer: Helen begint serieus na te denken over Bo’s voorstel.