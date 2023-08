De Swingers, hoofdstuk 3: ‘Niet zo sexy, als je vriend meer een grote broer is’

‘Hee buuf! Ik heb je de hele week niet gezien.’

Helen draait zich om naar de schutting, waar het gezicht van Bo bovenuit steekt. Ze verslapt haar grip op het knijphandvat van de tuinslang. ‘Hee Bo. Klopt. Ik was even heel druk met werk, ik heb zelfs een paar avonden moeten werken.’

‘Huh? Je werkt toch in de kinderopvang? Die zijn toch helemaal niet open ’s avonds? Of werk je op zo’n chique 24 uurs opvang waar de peuters kreeftenmousse krijgen als tienuurtje?’

Helen lacht. ‘Ik sta niet voor een groep. Ik werk op het hoofdkantoor.’

‘Oh ja, nou weet ik het weer. Hoofd communicatie. Sorry, ik had een paar wijntjes op toen je me dat vertelde.’

‘No worries. Het is ook niet super interessant.’

‘Anyway, ik wilde je vragen of jullie morgen even een borrel komen drinken. Dan ben ik jarig.’

‘Echt? Natuurlijk komen we. Roy en ik moeten allebei tot zes uur werken, dan komen we daarna. Is dat oké?’

‘Zeker. Ik doe er niet veel aan hoor, gewoon intiem. Tot morgen!’

Voordat Helen kan vragen of ze iets kan meenemen, is Bo verdwenen.

‘Intiem’ was wel het understatement van de eeuw, denkt Helen de volgende dag. Roy en zij zijn de enige gasten. Tja, sommige mensen hebben nu eenmaal weinig met verjaardagen. Wat Helen er raar aan vindt, is dat het in dat geval logischer zou zijn om het dan maar helemaal niet te vieren. Nu lijkt het alsof er simpelweg niemand is om uit te nodigen of dat niemand wilde komen.

Helen schrikt op uit haar overpeinzingen omdat Bo voor haar staat. ‘Alsjeblieft, een rosé,’ zegt ze en gaat in de stoel naast Helen zitten. Roy en Job staan naast de barbecue, die ze maar weer hebben aan geslingerd.

‘Jullie blijven wel eten, toch?’

Helen knikt. ‘Natuurlijk.’ Ze had al eten in huis, maar dat kunnen ze ook tot morgen bewaren. Het zou lomp zijn om Bo helemaal alleen – afgezien van Job dan – achter te laten op haar verjaardag.

‘Had je geen zin in meer bezoek?’ vraagt Helen.

‘Nee, eigenlijk niet,’ lacht Bo. ‘Zo’n gedoe.’

‘En je familie? Willen je ouders niet langskomen? Die van mij zijn echt met geen tien paarden weg te houden. Die nodigen zichzelf wel uit als ik het niet doe. ‘Een verjaardag hoor je te vieren,’ zeggen ze dan.’

Bo schudt haar hoofd. ‘Ik spreek mijn ouders niet meer. Mijn vader is met de noorderzon vertrokken toen ik vijf was. En mijn moeder heeft me onder het mom van ‘moeilijk opvoedbaar’ uit huis gezet toen ik vijftien was en ze een nieuwe vriend kreeg. Ik was helemaal niet moeilijk opvoedbaar, ze had gewoon geen ruimte meer voor mij.’

‘Wat vreselijk.’

Bo haalt haar schouders op. ‘Het is al vijftien jaar geleden, dus ik zit er niet meer zo mee.’

‘Maar waar ben je toen dan gaan wonen? Je kunt niet op jezelf wonen als je zo jong bent.’

‘Ik heb een paar jaar van vriendje naar vriendje gezworven. Totdat ik aan die daar bleef plakken.’ Ze gebaart met haar hoofd in de richting van de barbecue. ‘Job is eigenlijk een soort vader voor me geworden. Of broer. Ik zou niet weten hoe het met me zou zijn afgelopen als hij er niet was geweest. Ik ben heel dankbaar voor hem. Maar sexy is het natuurlijk niet, als je vriend meer een grote broer is.’

Ze knipoogt en trekt een mondhoek omhoog, maar Helen meent iets van triestheid in haar ogen te zien.

