De Swingers, hoofdstuk 2: ‘Ik vind zo’n bubbelbad veel lekkerder zonder bikinitop’

‘Het was leuk gisteren, hè? Bo leunt tegen een muur in Helens keuken. ‘Ik was alleen een tikkeltje tipsy. Job zegt dat ik mezelf niet in de hand heb als het gezellig is.’ Ze slaat beschaamd een hand voor haar gezicht.

‘Het was zeker leuk,’ antwoordt Helen. ‘En ik merkte niet dat je te veel gedronken had, hoor.’ Dat is niet waar, denkt Helen, maar goed.

Bo haalt haar schouders op. ‘Tja, gelukkig werk ik voor mezelf. Ik doe vandaag gewoon lekker rustig aan. Wat heb je trouwens een geweldige jumpsuit aan. Ik ben al heel lang op zoek naar dezelfde, maar ik heb hem nog niet gevonden.’

‘Hij is van een paar jaar geleden,’ antwoordt Helen. ‘Maar ik help je met liefde om er een te zoeken die erop lijkt. Hier, je havermelk.’

Bo pakt het pak melk van Helen aan. ‘Oh ja, ik zou bijna vergeten dat ik daarvoor aanbelde. Dank je. Wat een mazzel dat jij niet op je werk bent. Zonder ochtendkoffie overleef ik de dag niet.’

‘Dit is mijn laatste dag vrij rondom de verhuizing. Ik ga vandaag nog wat schilderijtjes ophangen en in de tuin werken, en daarna zal het in de avonduren moeten.’

‘Dan moet je zéker ontspannen vanavond. Ik was van plan om de jacuzzi vanavond aan te slingeren, heb je zin om te komen? Job is met vrienden weg.’

Helen was eigenlijk van plan om met een boek op de bank te gaan hangen, maar misschien is het wel gezellig.

‘Oké, leuk.’

De Swingers hoofdstuk 1 ‘Sorry, ik ben een beetje aangeschoten’

‘Top. Dan ga ik nu thuis koffie maken. Dank voor de melk, ik koop snel nieuwe voor je.’

‘Nee joh, dat hoeft niet.’

Als ze ’s avonds in de jacuzzi zitten, stijgt de hitte van het water op, om in de koele avondlucht op te lossen.

‘Proost,’ zegt Bo, terwijl ze met haar glas prosecco zachtjes tegen dat van Helen tikt. ‘Eén glaasje mag wel, ook al is m’n kater net weg. Wacht, kun je heel even mijn glas vasthouden?’

Bo staat op en knoopt zonder verdere aankondiging haar bovenstukje los. Ze gooit het met een boog op de tuintegels een paar meter verderop. ‘Sorry, dit vind je toch niet erg? Ik vind zo’n bubbelbad veel lekkerder zonder.’

‘Prima. Het is jouw jacuzzi.’

‘In dat geval…’ Bo tilt een been op en stapt met een makkelijke beweging uit haar bikinibroekje. Ze gaat weer zitten.

‘Hoe ben jij eigenlijk hier terechtgekomen?’ vraagt Helen. ‘Zo’n nieuwbouwbuurt met al die keurige tuintjes lijkt me voor iemand als jij zo eh… saai.’

‘Iemand als ik?’ Bo gooit haar hoofd in haar nek en lacht. ‘Je moet gewoon zelf zorgen dat het niet saai wordt. En dat gaat me tot nu toe heel goed af.’

Volgende week: Helen en Bo komen steeds meer over elkaar te weten