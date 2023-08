Spice up your datelife: 7x unieke date-ideeën van de Flair-redactie

1. Volg een kook- of bak cursus

Het klinkt misschien suf, maar samen koken of bakken kan juist heel gezellig en grappig zijn. Vooral als je er beiden niks van ‘bakt’. Samen hardop lachen omdat iets fout gaat, is ook een goede manier van bonding. Als je uren in de keuken je best hebt lopen doen en het prutje uiteindelijk helemaal niet lekker is, is dat toch ook juist weer hilarisch?

2. Ga eens naar een (klassiek) concert

Tijdens de gesprekken bij de eerste dates, hebben jullie het vast al gehad over de muziekvoorkeuren die jullie hebben. Zo kan het dat jullie beiden fan zijn van een artiest: perfecte gelegenheid om naar een concert te gaan. Of is dat juist niet het geval? Leer dan samen nieuwe artiesten en bands kennen.

3. Speel de hele avond love-games

Voor de home-buddies: trek een fles wijn open, zet wat hapjes op tafel, dim de lichten en waag je samen aan spelletjes als Truth or Dare. Of bedenk speeddate-achtige vragen waarbij de ander moet kiezen uit twee of meerdere opties en vervolgens moet uitleggen waarom. Je kunt het zo gek en spannend maken als je zelf wilt!

4. Wijnproeven en lallen

Drankjes doen en samen tipsy worden tijdens het eten is altijd leuk. Maar doe het net even wat luxer en ga naar een wijnproeverij. Laat de gids maar lullen en jullie drinken, uhh, we bedoelen ‘proeven’. Succes verzekerd.

5. Dans samen de avond in

Misschien ga je vaak stappen met je vrienden of vriendinnen. Maar het is ook hartstikke leuk om met met je date te gaan stappen en dansend te eindigen in een leuke club. Tut jezelf even op, doe schoenen aan waar je de hele avond op kunt blijven staan en ga lekker samen op pas.

6. Verken een andere city: boek een vakantie

Een vakantie is iets waar mensen vaak erg naartoe leven. Dat kan een roadtrip van drie weken zijn, maar ook een weekend weg in eigen land. Ga lekker met je partner over de grens! Op reis leer je elkaar pas écht goed kennen. Het hoeft niet per se ver en duur te zijn. Tip: met de trein kan je al naar heel veel toffe Europese steden, dus boeken maar!

7. Word zen en kom tot rust in de sauna

Tot rust komen samen? Ga dan naar een spa. Relax, boek samen een massage en zweet alle zenuwen (als je die hebt) eruit in de sauna. Als je niet van veel praten houdt of het moeilijk vindt om het gesprek de hele tijd levendig te houden, is dit de perfecte date. Adem in… Adem uit.. en relax.

Bron: Redactie Flair