Weddingplanner geeft advies: deze 5 fouten wil je ábsoluut niet maken op je trouwdag

Geen waterproof mascara dragen

Zelfs als je ervan overtuigd bent dat je helemààl niet gaat huilen, is het handig om een waterproof mascara te gebruiken. Bruiloften zijn nu eenmaal emotionele rollercoasters en je wil op je grote dag niet bezig zijn met het wegwerken van mascaravlekken.

Je beautyteam niet uittesten voor de grote dag

Je mag dan wel veel geld geïnvesteerd hebben in een professioneel make-upteam, het beste is om op voorhand al eens samen zitten en je gewenste look bespreken. Het zal namelijk enorm spannend zijn op je trouwdag en dan ben je niet in staat om last-minute beslissingen te nemen over welk kapsel je het leukste vindt. Probeer vooraf al wat looks uit en kies je favoriet.

Zelfbruiner gebruiken de dag voor je bruiloft

Hoewel veel bruiden de dag ervoor nog naar een beautysalon gaan, raadt Margo dit ten strengste af. Een oranje glow of heftige tan lines kunnen namelijk niet ongedaan worden gemaakt. Deze zullen dus voor altijd op je trouwfoto's te zien zijn. Wil je toch een bruin kleurtje op je trouwdag? Begin dan op tijd met het aanbrengen van zelfbruiner.

Te hogen hakken dragen

Een goed paar schoenen is het belangrijkst op je trouwdag. Je moet er namelijk de hele dag in rondlopen, en dit liefst zonder pijn en blaren. Zorg dat je schoenen goed zijn ingelopen of ga voor een comfortabeler paar.

Experimenteren met make-up

Je trouwdag is niet het geschikte moment om nieuwe dingen uit te proberen op het gebied van make-up. Blijf weg van drastische veranderingen die geen deel uitmaken van je dagelijkse make-uproutine. Experimenteren kan altijd, maar niet op the big day.

Onthoud: geen enkele bruiloft is perfect. Haal adem en focus je op al het moois wat die dag op de planning staat.

Bron: Nsmbl