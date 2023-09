LOVEMYLIJF: ‘Ik heb extra curves gekregen en die mogen gezien worden’

Irina Touw (27) werkt als content creator/influencer

Lengte 1.75 m

Gewicht “Geen idee, ik weeg mezelf al jaren niet meer!”

Waarom in Flair?

“Jarenlang heb ik geworsteld met mijn lichaam en met mezelf. Ik sportte soms zeven dagen per week, at drie eiwitrepen per dag om af te vallen en deed mee aan idiote challenges: die van duizend squats op een dag bijvoorbeeld.

Dat ik de dag erna niet kon lopen, nam ik voor lief. Ik had een verstoorde relatie met voeding en beweging, totdat ik in 2018 een burn-out kreeg. Ik hield mijn sportregime niet vol, was extreem moe en kreeg ook nog buikpijn, hoofdpijn en last van mijn darmen.

Ik besloot me te focussen op mijn herstel en mentale gezondheid. Ik begon mijn lijf én mezelf steeds meer te accepteren. Ik wil andere vrouwen ook graag meegeven: afvallen maakt niet gelukkig.”

Gezicht & haar

“De meeste complimenten krijg ik over mijn bruine ogen. Die zijn zo donker dat in bepaald licht mijn pupillen niet te zien zijn. Daar ben ik wel blij mee, en ook met mijn lange wimpers en volle lippen. Vroeger was ik blond, maar mijn haar is steeds donkerder geworden.”

Borsten

“Ik weet dat ik niet kon wachten om borsten te krijgen. Mijn eerste beha was er een met beugels. Die schoof steeds omhoog, omdat er natuurlijk nog niets in zat. Uiteindelijk kreeg ik een kleine C-cup en nu heb ik – omdat ik ben aangekomen – een goeie D. En nee, die verstop ik niet.”

Armen & benen

“Mijn benen zijn het zwaarste deel van mijn lijf en ook het deel waar ik het meest mee heb gestruggeld. Het is mijn bouw, het zit gewoon in mijn genen. Inmiddels waardeer ik hoe sterk ze zijn, dus who cares dat ze groter zijn dan de maatschappij misschien zou willen.”

Buik

“Als ik foto’s van mezelf terugzie uit mijn sportperiode, snap ik niet waar ik me zo druk om maakte. Dat dunne vetlaagje op mijn onderbuik stoorde me heel erg. Als ik op het strand wilde opstaan, durfde ik me eigenlijk niet te bewegen, uit angst dat ik zwanger leek.”

Billen

“Ik heb redelijk wat bil. Meestal leg ik met kleding het accent op mijn taille, maar omdat ik een peervormig figuur heb, vallen mijn billen zo ook wel op. Mijn derrière was altijd wel rond, maar met de extra kilo’s heb ik dus ook extra curves gekregen. En die mogen gezien worden.”

Eindcijfer 7,7

“Ik ben in de afgelopen jaren van kledingmaat 38 naar 44/46 gegaan. Voorheen zou ik dat heel erg hebben gevonden, maar ik heb op een andere manier naar mezelf leren kijken. Dit lichaam heeft me door mijn burn-out geholpen en draagt me elke dag van A naar B.

Het is een hele reis geweest, maar ik beoordeel mijn lijf niet meer op hoe het eruitziet. Ik weet nu dat dat zogenaamde ideaalbeeld er niet toe doet. Ik mag blij zijn met mezelf!”

Irina Beeld Yara Brouwer

