LOVEMYLIJF: ‘Zwabberarmen? Ik noem het spierballen die onder mijn armen hangen’

Naam Mirjam de Niet (40) werkt als trading-assistent

Lengte 1.65 m |

Gewicht 62 kilo

Waarom in Flair?

“Eigenlijk heb ik me altijd onzeker gevoeld, een laag zelfbeeld gehad. Ben ik wel goed en mooi genoeg, vroeg ik me altijd af. Dat is ook wel gevoed door relaties, omdat ik de voor mij goede partner nog niet tegen ben gekomen. Vorig jaar werd ik single en besloot ik dat het genoeg was met die onzekerheden. Ik wilde dat niet meer. Het roer moest om. Door veel aan mezelf te werken, onder andere in therapie, sta ik nu anders in het leven. Zelfverzekerder en tevreden. Dat wil ik graag vieren. Met deze shoot wil ik tegen mezelf zeggen: het is gewoon zo zoals het is. Ik heb mezelf eindelijk geaccepteerd.”

Gezicht & haar

“Een typisch meisje ben ik niet: ’s morgens doe ik een mascaraatje op en draai ik mijn haar in een knot of staart. In mijn gezicht zie ik wel een paar rimpels. Soms grap ik dat ik naar de botoxkliniek ga, maar dat zou ik echt nooit doen.”

Borsten

“Daar ben ik wel tevreden mee. Mijn 70C-cup is mooi in verhouding met de rest van mijn lichaam. En mijn borsten hangen niet, dat is ook fijn. Boven mijn borst heb ik op mijn achtentwintigste een piercing laten zetten. Ik vind het mooi en vrouwelijk.”

Armen & benen

“Spierballen die niet op mijn armen zitten maar eronder hangen, zeg ik weleens over mijn zwabberarmen. Dat vind ik wel minder mooi, maar het stoort me niet zodanig dat ik urenlang in de sportschool doorbreng om ervan af te komen.”

Lovemylijf Beeld Yarar Brouwer

Buik

“Op mijn tweeëntwintigste werd ik moeder van mijn zoon. Toen was mijn huid elastischer dan nu en ik denk dat ik daardoor nog een platte buik heb. Natuurlijk is mijn huid niet meer zo strak als toen ik achttien was, maar dat lijkt me normaal. Ik draag op de foto een body omdat deze kleur zo lekker knalt, niet om mijn buik te camoufleren.”

Billen

“Ik vind dat ik wel een goede kont heb, maar die show ik niet. Misschien is het de leeftijd hoor, maar op mijn veertigste ga ik niet meer in strakke jeans lopen om mijn billen te accentueren. Liever doe ik een jurkje aan...”

Eindcijfer 8,2

“Ik ben dankbaar dat ik het afgelopen jaar tot nieuwe inzichten ben gekomen. Ik hoor het ook van mensen om me heen, ze zien dat ik vrolijker ben en een meer open uitstraling heb. Ik ben nog niet aan het flirten, maar als er een leuke man op mijn pad komt, sta ik er wel voor open. Juist omdat ik mezelf nu beter ken en weet wat ik te bieden heb. Ik heb geleerd om blij te zijn met wat ik heb, zoals mijn zoon, baan, huis, lichaam en mijn nieuwe zelfvertrouwen.”

Deze #lovemylijf staat in Flair 31-2023. Ook meedoen? Stuur een mail naar flair@dpgmedia.nl, met als onderwerp ‘Love my lijf’.