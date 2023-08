LOVEMYLIJF: ‘Ik wilde als kind niet nog bruiner worden, nu ben ik dolblij met mijn kleur’

Naam Jamie Dors-Venneker (27) werkt als danseres

Lengte 1.70 m

Gewicht Rond de 60 kilo

Waarom in Flair?

“Zes maanden geleden werd ik moeder van mijn tweede kind: na een zoon heb ik nu ook een dochter. Dat zette me aan het denken hoezeer ik achter een rubriek als deze sta, met de hashtag ‘love my lijf’. Ik ben trots op mijn lichaam en ik hou van mijn lijf, ook omdat het me twee prachtige kinderen heeft gegeven.

En misschien is het gek, maar ik zit na beide zwangerschappen lekkerder in mijn vel dan daarvoor. Na mijn eerste bouncete ik snel terug, nu duurt het iets langer maar dat is helemaal prima. Ik heb twee kinderen; een rolletje meer of minder maakt me niets uit.”

Gezicht & haar

“Nu ben ik heel tevreden met mijn haar, maar dat was vroeger helaas anders: als half-Nederlandse, half-Surinaamse heb ik lang sterk krullend haar, maar ik wilde steile lokken, net als de meeste witte meisjes in het dorp waarin ik opgroeide.

Er was in mijn tienerjaren een periode dat ik mijn haar iedere dag met een tang steil maakte en ik heb het zelfs een keer gerelaxed, een behandeling waarbij het haar op chemische wijze wordt ontkruld.”

Borsten

“Die waren altijd wel een grote onzekerheid: ik vond ze te druppelvormig. De vader van mijn kinderen maakte me echter duidelijk dat ik een mooie boezem heb. Ik ben behoorlijk preuts en zou nooit zomaar iemand mijn borsten laten zien. Zelfs niet in de sauna. Maar gek genoeg heb ik daar geen moeite mee als ik mijn dochter voed. Dat doe ik rustig in het openbaar, zelfs zonder discrete doek over mijn borsten. Dan hebben mijn borsten geen seksuele maar een essentiële functie.”

Armen & benen

“Van nature heb ik een atletische bouw en door mijn werk als danseres zijn mijn armen en benen doorgaans goed getoned. En ja, daar ben ik heel blij mee.”

Buik

“Ik vind het bizar, hoe elastisch een vrouwenbuik kan zijn. Een week na mijn eerste bevalling kon ik bijna niet geloven dat die buik was verdwenen. Heel mooi hoe die vrijwel meteen zijn oude vorm weer kreeg. Ik heb geen striae, maar nog wel een vervaagde linea nigra, een donkere streep die verticaal over mijn buik loopt.”

Billen

“Vrouwen om me heen hebben van die mooie grote ronde billen, maar helaas… ik heb een kleine bips. Als ik iets aan mezelf kon veranderen - wat ik nooit zou doen hoor - dan zou ik voor een grotere bilpartij gaan. Dat vind ik gewoon mooier.”

Eindcijfer 7,9

“Er was een periode - misschien was ik elf of twaalf - dat ik in de zomer in een ijskoud bad ging liggen. Want ik merkte dat ik door de zon wel erg bruin werd en hoopte dat zo te stoppen, dus dat ik niet nóg bruiner zou worden.

Daar kan ik me nu niets meer bij voorstellen: ik ben dolblij met mijn huidskleur en ga nu met plezier de zon in. Mijn kinderen zijn een kwart-Surinaams en driekwart-Nederlands en hebben ook een kleurtje. En krullen. Ik wil ze meegeven hoe mooi ze zijn, gewoon om wie ze zijn. En dat ze zich niet minder of onzeker hoeven te voelen, dat is echt nergens voor nodig.”

Jamie Beeld Yara Brouwer

