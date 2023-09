LOVEMYLIJF: ‘Ik wil mijn billen meer laten lachen’

Cherish Texel (32) is eigenaar van een schoonheidssalon

Lengte 1.54 m

Gewicht 58 kilo

Waarom in Flair?

“Op het strand draag ik wel bikini’s, maar ik voel toch onzekerheid over mijn lijf. Voor het eerst, eigenlijk. Ik woog lang minder dan 55 kilo. Om mijn eczeem onder controle te krijgen at ik gezond, zonder gluten en melkproducten.

Mijn huid klaarde op en dat maakte me overmoedig. Zo van: nu kan ik weer lekker eten. Niet dus. Vandaag ben ik begonnen met sporten en ik pas ook mijn eetpatroon weer aan. Maar ik wil niet alleen van mezelf houden als ik in vorm ben. Ik wil ook in deze fase blij zijn met mezelf.”

Gezicht & haar

“Van kleins af aan heb ik eczeem, maar in 2017 kreeg ik een enorme uitbraak. Mijn huid was heel droog en mijn ogen gingen moeilijk open. Met de juiste verzorgingsproducten en cleane voeding kreeg ik het onder controle.

Mijn weg naar een opgeklaarde huid inspireerde me om schoonheidsspecialist te worden, want ik weet hoe vervelend het is om eczeem te hebben. Ook al is mijn huid opgeknapt, vanbinnen heb ik littekens. Ik verstopte me, omdat ik niet wilde dat mensen me zo zouden zien. In die tijd datete ik ook amper; ik had geen zin om up close and ­personal met iemand te zitten.”

Borsten

“Mijn borsten – normaal een kleine B-cup – waren nooit echt aanwezig. Nu ik wat ben aangekomen wel. Ik ben blij met mijn volle C, maar moet met kleding wel oppassen dat het niet ordinair wordt… ”

Armen & benen

“Mijn enkels zijn erg dun, maar vooral mijn armen zijn aangekomen. Dat vind ik wat minder. Liever had ik bij mijn enkels iets meer vet gehad.”

Buik

“Die is ook wat voller, met mijn lengte tikt drie kilo natuurlijk wel aan. Bij het sporten krijgt mijn buik dus wat extra aandacht, net als mijn love handles. Ik draag wel croptops: ik ga me niet verstoppen in een te strakke bodystocking. Zeker als ik uitga wil ik lekker zittende kleding aan tijdens het dansen.”

Billen

“Misschien klinkt het gek, maar ik heb altijd het gevoel dat mijn billen heel verdrietig kijken. De onderkant heeft een verdrietige vorm, zoals een treurige smiley. Mijn doel in de gym is om ze meer te laten lachen. Ik ben wel blij met de omvang van mijn billen, maar het mag wat vrolijker.”

Eindcijfer 8,1

“Sinds 2017 kijk ik anders naar mezelf en naar schoonheid. Nu ben ik al heel blij en dankbaar als mijn huid rustig is. Voorheen had ik altijd het gevoel dat ik perfect moest zijn, of zo perfect mogelijk. Pas dan verdien ik liefde. Nu weet ik dat ik altijd liefde verdien, ongeacht hoe ik eruitzie. Dankzij mijn eczeem ben ik in dat opzicht dus zelfverzekerder geworden, al gaat dat met ups en downs.”

Cherish Beeld Yara Brouwer

Deze #lovemylijf staat in Flair 35-2023. Ook meedoen? Stuur een mail naar flair@dpgmedia.nl, met als onderwerp ‘Love my lijf’.