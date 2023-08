LOVEMYLIJF: ‘Mijn borsten hebben sinds de operatie iets minder volume’

Naam Anna Akyerè (33) werkt als onderwijsondersteuner en content creator.

“Nou, ik zag eigenlijk geen reden om het niet te doen. Als model heb ik in het verleden wel vaker in lingerie geposeerd. Daar hoef ik geen drempel voor over: ik zit goed in mijn vel en ben niet preuts. En ik ben mijn lichaam dankbaar, omdat het mijn zoon heeft gedragen.”

Gezicht & haar

“Tot in mijn tienerjaren was ik heel onzeker over mijn haar. Op social media leerde ik gelukkig niet alleen omgaan met mijn krullen, maar uiteindelijk ook om ervan te houden. Ik experimenteer nu vaak met box braids, fulani braids, pruiken of een lange faux ponytail. Met mijn gezicht ben ik wel tevreden, ook met de sproetjes, maar ik vind het jammer dat mijn oogleden wat hangen.”

Borsten

“Twaalf jaar geleden lag ik op mijn buik op het strand en voelde ik een bal in mijn borst. Dus toch, dacht ik. Want ik was twee jaar daarvoor al naar de dokter gegaan, omdat ik het idee had dat er iets niet goed was. Vanwege mijn jonge leeftijd werd ik niet serieus genomen.

Nu wel. Ik bleek drie tumoren in mijn borsten te hebben. De grootste was al drie centimeter en veranderde van vorm. Gelukkig was ik er nog op tijd bij. Mijn borsten hebben sinds de operatie iets minder volume en littekens aan de onderkant. Toen vond ik dat jammer, nu ben ik alleen dankbaar voor twee gezonde borsten waarmee ik ook borstvoeding kon geven.”

Armen & benen

“Tegenwoordig noem ik mijn vollere bovenbenen thick en ben ik er blij mee, al zou ik willen dat mijn benen iets langer waren. Op mijn pols heb ik een Adinkra-symbool uit Ghana – het land waar mijn vader vandaan komt – laten tatoeëren, een Aya.

Die staat voor doorzettingsvermogen en onafhankelijkheid. Mijn beste vriendin en ik hebben er een laten zetten toen we tien jaar bff’s waren. Ook heb ik twee vlinders op mijn arm, daar zou ik er wel meer van willen.”

Buik

“Ik heb een moedervlek op mijn navel. Die vond ik nooit zo mooi, tot ik er de vorm van Ghana in zag.”

Billen

“Grappig, hoe anders ik nu naar mezelf kijk: vroeger wilde ik minder heup en nu ben ik blij dat mijn billen rond zijn.”

“Voor deze shoot heb ik ervoor gekozen geen nephaar in te doen. Ik wil me juist van mijn puurste kant laten zien en dat is dan toch met mijn eigen krullen. Ik weet dat ik zelfverzekerd overkom en dat klopt ook wel, maar ik heb ook mijn onzekerheden.

Mijn gezondheid laat me soms lichamelijk en mentaal op onverwachte momenten in de steek, waardoor ik niet altijd op mijn lijf kan rekenen. Daar wil ik meer open over zijn, delen hoe het echt met me gaat.”

